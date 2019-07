Brescia | due studentesse dopo un tentativo di abuso accusano | ‘Nessuno voleva aiutarci’

Brescia - tentata violenza su due 20enni : "Nessuno ci ha aiutato" : Claudio Carollo Due ragazze di vent'anni hanno rischiato la violenza sessuale da parte di un nigeriano, dal quale sono riuscite a difendersi da sole. Adesso hanno presentato una denuncia contro i presenti che non li hanno aiutate In una zona trafficata come la stazione di Brescia, due ventenni hanno rischiato di essere violentate da un ragazzo di nazionalità nigeriana, nella più totale indifferenza. È quello che più ha sconcertato le ...

Brescia - nessuno si ferma ad aiutare due ragazze aggredite. Cosa siamo diventati? : Un episodio, uno di molti, che ci dovrebbe fare riflettere su come la società attuale si stia sfaldando. Due studentesse di Brescia sono state avvicinate in strada nella zona della Stazione, seguite e poi aggredite da un 24enne nigeriano, per fortuna subito arrestato. La violenza va punita, sia ben chiaro, indipendentemente dalla provenienza. Non c’è nessuna giustificazione culturale o sociale che possa essere addotta per ridurre la colpa di chi ...

Brescia - senegalese irregolare tenta di stuprare due studentesse : Salvatore Di Stefano Lo straniero ha dapprima palpeggiato una delle due giovani, poi ha anche cercato di strappare loro la maglietta. La polizia lo ha rintracciato poco dopo e per lui sono scattate le manette ai polsi Una notte che ben difficilmente dimenticheranno le due studentesse universitarie di Brescia che la notte fra venerdì e sabato scorso sono rimaste vittima di un tentativo di stupro da parte di un 26enne senegalese, ...

Liberato dopo il rapimento in Siria : Alessandro Sandrini è tornato a Brescia. Ora lo attendono due processi : Il 34enne libero da ieri dopo due anni e otto mesi di sequestro. "Non ho mai perso la speranza di tornare a casa", ha detto ai pm romani. Dovrà però restare agli arresti domiciliari per una rapina commessa prima del viaggio al confine tra Turchia e Siria

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : due morti per maltempo a Brescia - 13 maggio - : Ultime notizie: nel Bresciano morti due pescatori per maltempo. Governo, nuovi scontri tra Lega e M5s, concreto il rischio crisi dopo le Europee.

Maltempo - due persone morte nel Bresciano : Una nuova ondata di Maltempo si è abbattuta sull'Italia nelle ultime ore e le regioni del Nord del Paese sono state le più colpite. Due persone sono rimaste uccise ad Urago d'Oglio, in provincia di Brescia, dopo esser state travolte da alcuni alberi crollati a causa del forte vento.Si tratta di due cittadini romeni di 40 anni, due pescatori che si trovavano sulla riva dell'Oglio per una battuta di pesca quando sono stati ...

Maltempo - due morti nel Bresciano : pescatori travolti da un albero : Due uomini hanno perso la vita in provincia di Brescia, precisamente a Urago d'Oglio. Le due vittime, secondo quanto accertato da una prima ricostruzione dell'accaduto, molto probabilmente sono state travolte da alcuni alberi di alto fusto, improvvisamente crollati a causa del cattivo tempo che a partire dalla serata di ieri, sabato 11 maggio, si è abbattuto su gran parte del territorio bresciano. Si tratta di due pescatori quarantenni, entrambi ...

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora di oggi. Due morti a Brescia per maltempo - 12 maggio 2019 - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. Due morti a Brescia nelle scorse ore per via del maltempo. Un albero ha travolto 2 persone poi affogate, 12 maggio 2019,

Maltempo nel Bresciano : due morti : Stefano Damiano Le vittime sono state travolte da un albero caduto. Si tratta di due fratelli, cittadini romeni di 48 e 42 anni Ancora vittime a causa del Maltempo. A Urago d'Oglio, piccolo comune nel Bresciano, due fratelli di origini romene di 48 e 42 anni, sono stati travolti dalla caduta di un albero mentre stavano pescando. A lanciare l'allarme è stato un terzo uomo, anche lui di origini romene, che ha assistito alla scena ...

Ultim'ora : violento maltempo in Lombardia - due morti nel Bresciano : Il fronte instabile che sta attraversando il Nord Italia ha ormai raggiunto il Nord-Est, con temporali diffusi associati a grandinate e forti colpi di vento. In serata fenomeni particolarmente...

Temporale - Brescia : due morti sul fiume : 22.43 Due uomini sono morti a Urago d'Oglio, nel Bresciano, travolti da alcuni alberi che si sono spezzati durante un forte Temporale. Sono due pescatori romeni, di 40 anni. La tragedia è avvenuta sulle sponde del fiume d'Oglio. A lanciare l'allarme è stato un terzo uomo, loro connazionale, che ha assistito alla scena ed è riuscito a mettersi al riparo. Le vittime sono state sorprese dal forte vento. "Sembrava una tromba d'aria", secondo ...

Brescia - travolti dagli alberi spezzati per il maltempo lungo il fiume : due morti : Il maltempo fa due morti nel Bresciano. Due uomini a Urago d'Oglio sono stati travolti da alcuni alberi caduti durante il maltempo che si è abbattuto in provincia di Brescia in...

Maltempo a Brescia - due morti travolti da alberi : Maltempo a Brescia, due morti travolti da alberi E' accaduto a Urago d'Oglio, le vittime forse stavano cercando riparo dal temporale Parole chiave:

Brescia - cercano riparo per il maltempo sotto gli alberi : tronchi si spezzano - due morti : Il maltempo fa due morti nel Bresciano. Due uomini a Urago d'Oglio sono stati travolti da alcuni alberi caduti durante il maltempo che si è abbattuto in provincia di Brescia in...