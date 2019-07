Al via i Suoni delle Dolomiti | un quarto di secolo di bellezza

vanityfair

(Di mercoledì 3 luglio 2019) I2019I2019I2019I2019I2019I2019I2019I2019I2019I2019I2019I2019I2019Compie 25 anni i, il festival che ci ha condotto in Trentino tra le montagne più belle del mondo ascoltando ottima musica, regalandoci concerti tra le radure, trekking tra sentieri insieme agli artisti, momenti indimenticabili. Per festeggiare il suodidiin quota arriva puntuale con l’estate con un’edizione che quest’anno è ancora più ricca: va avanti per la prima volta fino al 15 settembre e porta tante novità. La prima è l’opera a cielo aperto: il 31 agosto, ai duemila metri di Pian della Nana ...

