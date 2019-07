huffingtonpost

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Per Matteo Orfini, “questo è solo l’inizio”. La mediazione raggiunta nel Pd sulla questione libica non sconfessa la precedenteGentiloni-Minniti, come chiedeva lui, ma rappresenta comunque “una evoluzione nella posizione nella direzione che avevo auspicato”, grazie alla non partecipazione al voto sul supporto alle motovedette libiche. Per questo, si dice comunque “molto soddisfatto”, perché “c’è un riconoscimento del fatto che in questa fase non si può continuare a sostenere semplicemente quanto abbiamo sostenuto in passato”. Il documento che avete elaborato riconosce comunque il protocollo Gentiloni-Serraj come punto di riferimento. Altro che stracciarlo... “La mia era una riflessione politica più generale, che affronteremo nelle sedi politiche più opportune. Oggi ...

fattoquotidiano : Sea Watch, uno dei naufraghi: “Abbiamo detto ‘brava’ alla capitana, ci ha aiutato”. Su Salvini: “Ha ragione, l’Ital… - laramps : RT @HuffPostItalia: “Abbiamo aiutato Zingaretti. Ora però la linea va ridiscussa negli organi di partito”. Orfini sul caso Libia https://t.… - HuffPostItalia : “Abbiamo aiutato Zingaretti. Ora però la linea va ridiscussa negli organi di partito”. Orfini sul caso Libia -