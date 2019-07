Una 15enne di Bolzano che aveva denunciato di essere stata violentata lo scorso 6 maggio

Bolzano - “stupro su Una 15enne” ma si era inventata tutto. Ai pm ammette : “Volevo attirare attenzione del fidanzato” : Aveva detto di essere stata violentata mentre percorreva una pista ciclabile a Bolzano, lungo l’Isarco, per tornare da scuola. I giornali scrissero che la polizia seguiva la pista delle confraternite nigeriane. In piazza erano stati organizzati sit-in e manifestazioni, naturalmente con la partecipazione di alcune forze politiche. Ma la 15enne, presunta vittima, non è mai stata stuprata: si è inventata tutto, lo ha fatto per attirare le ...

Il dramma di Una 15enne di Sassari : "Quello 'zio' ha abusato di me per anni. Ora non andrà in prigione" : “Lo chiamavo zio: lui ha abusato di me e patteggiato la condanna. Ora quando lo incontro per strada mi ride in faccia”. Racconta così il suo dramma Anna, 15enne di Sassari vittima degli abusi da parte di un 51enne amico dei genitori.La storia dell’adolescente viene riportata dal Corriere della Sera dopo che l’uomo, denunciato per violenza sessuale aggravata dal fatto che la vittima fosse minorenne, ha chiesto il ...

Lecce - travolta in scooter da Una minicar : muore 21enne - alla guida dell’auto un 15enne : Elisa Bascià, ventunenne di Cavallino (Lecce) alla guida dello scooter che l'altra notte è stato coinvolto in un incidente stradale, non ce l'ha fatta. Rintracciato il ragazzo alla guida della minicar che si era allontanato dopo lo schianto: si tratta di un quindicenne che si trovava in auto insieme a un amico coetaneo.Continua a leggere

Ciclismo in lutto - ci saluta Nicolò Ceri : 15enne morto in un incidente stradale - Una promessa del pedale : Il mondo del Ciclismo è in lutto, purtroppo il giovane Nicolò Celi ci ha lasciati dopo due giorni di agonia nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Bortolo di Vicenza. Il 15enne era rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto martedì pomeriggio a Colceresa, dove abitava insieme alla famiglia: poco dopo le 14.00 di quel tragico giorno, la giovane promessa del Ciclismo stava tornando a casa da scuola in sella al suo scooter ...

Lago Maggiore - 15enne milanese affoga durante Una gita domenicale : Sotto choc i suoi amici che hanno assistito alla scena. Le ricerche dei soccorritori sono andate avanti per circa due ore. Tragedia nelle acque del Lago Maggiore. Un ragazzo, residente a Cerro Maggiore, comune in provincia di Milano, è affogato ieri, domenica 2 giugno, davanti agli occhi dei suoi amici. Inutili i soccorsi. Il suo corpo senza vita è stato ripescato dopo due ore di ricerche incessanti. Doveva essere una tranquilla e soleggiata ...

Perseguita e minaccia Una 15enne : arrestato giovane pachistano : Da tempo il 24enne pachistano minacciava e seguiva la giovane. arrestato, si trova in carcere. Era già stato denunciato per un furto e una tentata rapina. La pedinava, la osservava e la minacciava ogni volta che usciva di casa. Una situazione che era diventata invivibile per la 15enne friulana che ha così deciso di rivolgersi alle forze dell'ordine.-- Gli agenti sono subito intervenuti e hanno arrestato lo stalker, un 24enne pachistano, ...

Rissa dopo apprezzamenti a Una 15enne : giovane ucciso dal padre della ragazza : Il ragazzo e raggiunto da una coltellata nel pomeriggio di martedì a piazzale della Stazione del Lido. Sottoposto a un intervento chirurgico, non è però sopravvissuto. La lite per un apprezzamento alla figlia 15enne di un pregiudicato

Ostia - ragazzo ucciso a colpi di cacciavite davanti alla stazione Lido : raid punitivo dopo apprezzamenti a Una 15enne : Era stato aggredito con un’arma da taglio, forse un cacciavite, dal padre di una 15enne per gli “apprezzamenti” rivolti alla ragazza. Ferite profonde all’addome che nel giro di 24 ore lo hanno portato alla morte, nonostante un delicato intervento chirurgico al quale era stato sottoposto d’urgenza in ospedale Grassi di Ostia. È morto così un 19enne egiziano ferito, insieme a un suo amico, durante una maxi-rissa ...

Roma - importUna la figlia 15enne - interviene il padre e scoppia la rissa : 7 arresti : Una maxi-rissa è scoppiata ieri pomeriggio presso la fermata dei bus del Lido a Ostia, in provincia di Roma, dove un uomo di 38 anni, già conosciuto alle Forze dell'Ordine e padre di una ragazza di 15 anni, insieme al fidanzato della stessa ha intrapreso una spedizione punitiva nei confronti di almeno cinque persone, tutte di nazionalità straniera, che avevano 19 e 21 anni. Secondo quanto riportato anche dalla stampa locale, tale comitiva di ...

Russia - 15enne aggredisce con un'ascia in classe Una compagna : non è pericolo di vita : Un bruttissimo episodio si è verificato in Russia, precisamente a Volsk, città della regione di Saratov, dove un giovane ragazzo di 15 anni ha improvvisamente aggredito con un'ascia una sua compagna di classe di 12 anni, ferendola in maniera piuttosto grave. Secondo quanto riporta la stampa internazionale, pare che il soggetto avrebbe lanciato all'interno dell'istituto scolastico anche delle bombe molotov, che fortunatamente non sono esplose. ...