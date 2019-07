Tutankhamon va all' asta da Christie' s | nonostante le proteste dell' Egitto

gqitalia

(Di martedì 2 luglio 2019) Va all'da's la piccola scultura raffigurante il faraone, malgrado le ripetutee autorità egiziane. Il bronzo di 28,5 centimetri, con figura del giovane sovrano, è nel programma d'del 4 luglio a Londra. Le autorità egiziane hanno insistito con la casa d'affinché non fosse battuta la vendita nel timore che il busto potesse esser stato rubato dal tempio di Karnak a Luxor. La casa ha risposto che Il Cairo era stato avvisatoa imminente vendita e ha optato per proseguirela richiesta egiziana di bloccare l'e provare che il reperto non sia stato trafugato e, altrimenti, rimandare inla figura del giovaneper la quale si stima un prezzo di partenza attorno ai 4 milioni di sterline. I tesori dall'Il bronzo fa parte di un lotto in vendita interamente ...

