Rompere la colazione | le grafiche dadaiste di Fragmento Universo

(Di martedì 2 luglio 2019) La fotografa madrilena Tessa Dóniga ha creato la serie Break / Fast incuriosita dalla scomposizione e traduzione letterale della parola inglese: cereali fracassati, una scatola di fagioli tagliati e un bastoncino di burro sciolto da un phon fungono da soggetti di una serie surreale ai limiti del dadaismo. Il progetto, realizzato in collaborazione con la rivista indipendente Polpettas, è una riflessione sul linguaggio che parte dalla fotografia attraverso le post produzione grafica. Per apprezzare il lavoro di Dóniga potete sfogliare la nostra gallery qui in alto, oppure visitare il sito web dell’artista.la: lediWired.

