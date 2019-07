Robert Plant canta Immigrant Song dei Led Zeppelin dopo 24 anni video

optimaitalia

(Di martedì 2 luglio 2019)dei Ledè un martello pneumatico, un'armata ostile che irrompe nelle casse dell'impianto con il suo grido di guerra e quelle terzine che fanno da marcia militare alla conquista di nuovi territori. Ascoltare questo brano storico dalla stessa voce che lo ha generato, diciamolo, fa sempre effetto.lo ha fatto per il pubblico islandese durante il live al Secret Solstice Festival di Reykjavík insieme ai suoi Sensational Space Shifters. Si parla di grande sorpresa in quanto l'ex frontman della band di Whola Lotta Love non eseguiva il brano da almeno 24, e nella venue islandese lo ha riproposto in una versione ridotta e abbassata di tono, ma tutto è stato sufficiente per accendere l'affetto dei presenti. Al termine dell'esecuzione,non ha dimenticato di ringraziare la terra di Islanda per la cultura e l'ispirazione. Il testo di ...

OptiMagazine : @RobertPlant canta Immigrant Song dei @ledzeppelin dopo 24 anni (video) - Noovyis : Un nuovo post (Robert Plant ripropone dal vivo “Immigrant Song” dei Led Zeppelin) è stato pubblicato su Playhitmusi… - licprospero : @GuernseyJuliet @YouTube @BrindusaB1 @lomazzi_r @AlessandraCicc6 @emanuelaneri14 @BaroneZaza70 @gherbitz @dadagioia… -