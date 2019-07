Osservata la fusione tra galassie più antica | avvenuta a 13 miliardi di anni luce da noi

meteoweb.eu

(Di martedì 2 luglio 2019) Scoperti segnali dal passato, grazie ai quali è stato scoperto il primo esempio difuse: utilizzando Alma (Atacama Large Millimeter / submillimeter Array) i ricercatori hanno osservato segni caratteristici dell’ossigeno, del carbonio e della polvere provenienti da una galassia posta a 13dida noi; segnali emessi in quello che era l’universo primordiale. La galassia in questione – spiega Media INAF – è la prima galassia in cui è stata rilevata la combinazione di questi tre segnali, molto importante perché portano informazioni complementari. Confrontando i diversi segnali, il team ha determinato che in realtà non si tratta di un’unica galassia, bensì di dueche si stanno (si stavano) fondendo, diventando così il primo esempio didiscoperto. Takuya Hashimoto, ricercatore presso la Japan Society for the Promotion of ...

