Nella sede marsigliese di Wiko | dove nascono gli smartphone dal design europeo

Allarme per la presenza di gas sarin - evacuati alcuni uffici Nella sede di Facebook : Un portavoce di Facebook, Anthony Harrison, ha confermato che 4 edifici del suo quartier generale a Menlo Park, in California, sono stati evacuati per «un pacco sospetto» arrivato in mattinata nella struttura di smistamento della posta. «Abbiamo evacuato 4 edifici e stiamo conducendo un’inchiesta in coordinamento con le autorità locali», ha precis...

USA. Allarme gas sarin Nella sede di Facebook - evacuato il quartier generale : L'Allarme nella sede nella Silicon Valley è scattato dopo che, una macchina che esegue una scansione su tutti i pacchi in arrivo nel quartier generale di Facebook ha lanciato un avviso per una possibile presenza di sarin, un gas classificato come arma di distruzione di massa.Continua a leggere

Agenzia delle Entrate Palermo : climatizzatori out - caldo torrido Nella sede di via Toscana : Il caldo torrido che, in questi giorni, sta colpendo il Paese, è diventato insopportabile a causa del mancato funzionamento degli impianti di climatizzazione nella sede dell'Agenzia delle Entrate, in via Toscana, a Palermo. Ad intervenire "magicamente", il direttore provinciale Caggegi. Una soluzione d'emergenza Laura Caggegi, direttore provinciale dell'Agenzia di Palermo, per ovviare a tale disservizio ha deciso autonomamente di installare ...

Deliveroo - aperta istruttoria del Garante della Privacy : Gdf Nella sede di Milano : Non più solo tutela dei diritti del lavoro. Per il settore del food delivery si apre anche il fronte del rispetto della Privacy. Su una delle aziende principali, Deliveroo, il Garante per la protezione dei dati personali ha infatti aperto un’istruttoria e mercoledì ha inviato gli uomini della guardia di finanza per una serie di verifiche nella sede italiana, in via Carlo Bo a Milano. Un’ispezione che la società, contattata da ...

Inter Hq : Il racconto della prima giornata Nella nuova sede nerazzurra : Un momento storico, una giornata da ricordare, la prima nella nuova casa nerazzurra.Un nuovo capitolo che avrà come cornice il cuore innovativo e tecnologico di Milano per trasmettere l’identità del Club:da oggi il building “The Corner” ha abbracciato la famiglia Interista per l’inizio di un percorso che metta in mostra l’ambizione e l’identità del Club, il suo sguardo verso il futuro.La presentazione della ...

Inter - oggi tutti Nella nuova sede : presente anche Zhang : È il giorno della nuova sede per l’Inter. Dopo dieci anni la società nerazzurra cambia la location dei suoi uffici: addio corso Vittorio Emanuele, stamattina tutti i dipendenti del club nerazzurro saranno al lavoro in viale della Liberazione, zona Porta nuova, nel palazzo The Corner. Nel pomeriggio, come riporta la Gazzetta dello Sport, è previsto […] L'articolo Inter, oggi tutti nella nuova sede: presente anche Zhang è stato ...

Caccia alla talpa che informò Zamparini. Perquisizioni Nella sede della Fondazione Falcone : Roberto Chifari Una talpa avrebbe informato l’ex patron del Palermo Zamparini di un’indagine sul suo conto È in corso una perquisizione della Guardia di finanza negli uffici della Fondazione Falcone a Palermo. Le fiamme gialle, su delega della Procura di Caltanissetta, stanno sequestrando gli elenchi delle classi che il 23 maggio 2017 hanno partecipato alla commemorazione del giudice Falcone all'aula Bunker ...

Rocca di Papa - esplosione Nella sede del Comune : feriti bambini : Rocca di Papa, esplosione nella sede del Comune: feriti bambini nella palazzina erano in corso alcuni lavori di manutenzione: la prima ipotesi sarebbe quella della fuga di gas. Sul luogo sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri Parole chiave: ...

Esplosione Nella sede del comune di Rocca di Papa. Quattro feriti - un bimbo grave : Un’Esplosione nella sede del comune di Rocca di Papa, ai Castelli Romani. In via della Costituente, oltre ai vigili del fuoco, sono arrivati i carabinieri. Ci sarebbero diverse persone ferite. Al momento - secondo quanto si apprende - l’ipotesi è quella di una fuga di gas. nella palazzina erano in corso alcuni lavori.Il Messaggero riferisce che il sindaco e alcuni dipendenti sarebbero rimasti feriti.Secondo ...

Vasto incendio Nella sede dell'Agenzia delle Entrate : Fiamme nella sede dell'Agenzia delle Entrate a Termini Imerese, nel Palermitano: non ci sarebbero feriti. Stabile evacuato