La polizia giapponese sta utilizzando Street Fighter per reclutare nuovi agenti

eurogamer

(Di martedì 2 luglio 2019) Lasta usandoperpoliziotti, segnala Eurogamer.net.I personaggi del famoso gioco di combattimento di Capcom saranno usati per la prima volta come mascotte nella pubblicità di reclutamento delladi Osaka per gli investigatori della criminalità informatica.Si scopre che Capcom ha lavorato con ladi Osaka e altre forze dinelle vicinanze su varie campagne di sensibilizzazione alla prevenzione del crimine dal 2013. Ma quest'anno, ladi Osaka ha direttamente usato i personaggi diper la prima volta.Leggi altro...