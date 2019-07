Juve | Ramsey e Rabiot | il centrocampo bianconero cambia volto e diventa fresco e veloce

Blastingnews

(Di martedì 2 luglio 2019) Lantus, con l'esonero di Massimiliano Allegri e l'investitura di Sarri, ha dato un segnale chiaro sulla volontà dire rotta con l'obiettivo di continuare a vincere e di farlo anche in Europa.re solo la guida tecnica, però, non è sembrato sufficiente, soprattutto perché il gioco praticato dal nuovo conduttore necessiterebbe di alcuni giocatori diversi da quelli già presenti in rosa, come nel caso dei neo acquisti. Restyling aParatici da tempo sta lavorando per accontentare l'ex Napoli e ieri è arrivato il primo regalo di benvenuto che risponde al nome di Adrien. Ilda ben due anni ha mostrato lacune importanti e il vecchio tecnico spesso ricorreva a giocatori adattati come Bernardeschi o Cuadrado, nel ruolo di mezzala; per cui a gennaio il ds ha iniziato la sua opera di ricostruzione e rinverdimento in mediana ...

