Incidente sulla Pozzallo Modica | scontro tra due auto

Crotone. Incidente sulla 106 : morto Vincenzo Perna - ferito il figlio : Vincenzo Perna, 41 anni è morto, in un Incidente stradale avvenuto questa notte a Crotone. In gravi condizioni il figlio

Chieti - Incidente mortale sulla Tiburtina : Luca Sablone Il tragico dramma si è consumato a Brecciarola: a perdere la vita è stato un uomo di circa 35 anni Le strade abruzzesi sotto la morsa degli incidenti, che nell'ultima settimana hanno provocato diversi morti e feriti. L'episodio più recente si è verificato questo pomeriggio verso le ore 16.30 a Chieti, precisamente sulla Tiburtina di Brecciarola in via Aterno. Nell'impatto sono stati coinvolti una macchina e una moto: ...

Stasera Italia - Franco Bechis sulla crisi di governo : "Matteo Salvini non cerca l'Incidente. Ma..." : crisi di governo oppure no? crisi in tempo utile - entro il 15 luglio, giorno più o giorno meno - per andare al voto a settembre? Della vicenda se ne discute a Stasera Italia, il programma di approfondimento politico in onda su Rete 4. Scontato che la crisi, nel caso, non verrà innescata dal M5s e d

Incidente sulla FirenzePisaLivorno - auto si capovolge dopo schianto : morti due amici 20enni : Incidente nella notte sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Montopoli e Santacroce in direzione Firenze. Le vittime vivevano a Empoli e Lastra Signa. Un'altra persona è rimasta ferita, coinvolta anche una intera famiglia. L'auto con a bordo i due ragazzi morti si sarebbe schiantata ad alta velocità contro un'auto ferma dopo un tamponamento.

Afragola - Incidente stradale sulla statale 162 : una vittima : Terribile incidente mortale quello verificatosi lungo la strada statale 216, meglio conosciuta come 'Asse Mediano', ieri 20 giugno, precisamente nel territorio del comune di Afragola, centro abitato della Città Metropolitana di Napoli. Un tir di ingenti dimensioni ha riversato il suo carico, costituito da pesanti cassette contenenti patate, lungo la carreggiata del senso di marcia opposto, dove si trovava a transitare una autoveicolo marca Fiat ...

Incidente mortale sulla tangenziale di Napoli : muore 54enne - code e traffico in tilt : E' deceduta una delle due persone rimaste coinvolte nel gravissimo Incidente stradale avvenuto nella mattinata di ieri, mercoledì 19 giugno, lungo la tangenziale di Napoli. Il terribile impatto fatale ha causato la morte di P.P., queste le iniziali della vittima, un uomo di cinquantaquattro anni di età, originario e residente a Soccavo, popoloso quartiere dell'area dei cosiddetti 'Campi Flegrei', periferica a nord-ovest della città di Napoli. A ...

Incidente mortale sulla riviera nord di Messina : morta la ventenne Martina Carbonaro : Alba di morte. Un Incidente stradale è avvenuto sulla riviera nord di Messina vicino la chiesa di Grotte, sulla via

Incidente sulla provinciale Taranto-Statte : morto Pietro Cascione : Inizia la nuova settimana con un ennesimo Incidente mortale in Puglia. Il sinistro stradale è avvenuto alle 7.30 sulla provinciale

Incidente mortale sulla ss16 nell'impatto tra auto e moto muore 62enne : Teramo - Un incedente tra una auto e una moto nel pomeriggio di ieri sulla Strada Statale 16 a Silvi (Teramo), all’altezza del sottopasso Marcelli, è costato la vita ad un 62enne Antonio Carletti. Sul posto è intervenuta anche l’eliambulanza partita da Pescara per provare un disperato tentativo di trasferimento, ma l’uomo non ce l'ha fatta ed è deceduto sul posto. Sul posto, per i rilievi, la polizia locale di Silvi, con i ...

Incidente stradale sulla panoramica per Monreale - auto perde il controllo e si schianta : Un Incidente stradale si è verificato questa mattina tra Palermo e Monreale. Nel corso del sinistro, che si è verificato lungo la strada panoramica che da Palermo conduce sino alla cittadina normanna, è finita fuori strada una Fiat 500. Secondo quanto riporta BlogSicilia, l’impatto è avvenuto all’altezza della cosiddetta «curva di San Ciro». Non si conosce ancora se vi siano feriti. Sul posto l polizia municipale di Palermo e i ...

Incidente stradale a Giacalone sulla Palermo-Sciacca - un ferito grave : È di una persona ferita in maniera grave il bilancio di un Incidente stradale che si è verificato questa mattina sulla SS Palermo Sciacca. Lo scontro è avvenuto all’altezza del bivio di Giacalone. A scontrarsi sono stati un forgone e un’automobile. C’è ferito grave trasportato d’urgenza in pronto soccorso tramite un elisoccorso. Su posto il 118, i carabinieri di Monreale e la polizia stradale. L'articolo Incidente stradale a ...

Terribile Incidente sulla Salerno-Reggio Calabria : TIR si ribalta e perde enorme carico di angurie [FOTO] : Stamattina s’è verificato un Terribile incidente stradale sull’A2 Autostrada del Mediterraneo Salerno-Reggio Calabria, nel territorio reggino, in una galleria nella carreggiata Nord tra Bagnara e Palmi, lungo la costa Viola, al km 408 dove un mezzo pesante si è ribaltato per cause ancora in corso di accertamento. Il conducente è rimasto ferito. Il tratto autostradale è chiuso con pesanti ripercussioni al traffico: uscita obbligatoria ...

Incidente a Caposile sulla Jesolana : moto urta contro un’auto e finisce in un fossato - 1 morto : Incidente tra Portegrandi e Caposile, non lontano da Jesolo, in provincia di Venezia: un centauro è morto sul colpo dopo che con la sua moto ha urtato un'auto finendo poi in un fossato, Traffico bloccato sulla Jesolana: durante le operazioni di soccorso la strada è stata chiusa. In corso i rilievi da parte dei carabinieri e il recupero della salma.Continua a leggere