Biglietti in prevendita per i concerti di Patti Smith in Italia nel 2019

optimaitalia

(Di martedì 2 luglio 2019) Sono annunciati idiinnel. La Sacerdotessa del Rock tornerà quindi nel nostro Paese per una nuova serie di date che terrà nei mesi autunnali con il titolo Words and Music. La cantautrice salirà sul palco con Tony Shanahan, per l'accompagnamento alla chitarra e al pianoforte. L'artista sarà presente in tutti i seicheterrà ina cominciare dal 26 novembre al 5 dicembre con prima data a Trieste. Isono insu TicketOne e in tutti i canali abilitati dai prossimi giorni, con consegna stabilita secondo le modalità abituali. Ci sarà quindi la possibilità di ottenere il biglietto tramite corriere espresso o con ritiro sul luogo dell'evento. In questo caso, occorre presentarsi in cassa con la ricevuta ottenuta tramite TicketOne e un proprio documento d'identità valido, mentre in caso di ritiro da ...

sscnapoli : Biglietti in prevendita disponibili ora! ???? Don't miss the chance! ?? Pre-sale Code: NAPOLI 7 August - Hard Rock Sta… - Ary1797 : RT @OptiMagazine: Biglietti in prevendita per i concerti di #PattiSmith in Italia nel 2019 - OptiMagazine : Biglietti in prevendita per i concerti di #PattiSmith in Italia nel 2019 -