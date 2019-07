Benevento | arriva Kragl | accordo per il centrocampista svincolato

calcioweb.eu

(Di martedì 2 luglio 2019) Non solo le squadre del campionato di Serie A, si muovono anche i club di Serie B sul calciomercato con l’intenzione di rinforzarsi per la prossima stagione. Importante colpo piazzato dalnelle ultimissime ore, la società giallorossa ha infatti raggiunto l’con ilOliver, nell’ultima stagione al Foggia in cui ha collezionato 33 presenze, la firma arriverà nelle prossime ore, già pronto un triennale,si èdopo la mancata iscrizione del Foggia nel campionato di Serie C. Si tratta di un calciatore di assoluto talento, micidiale soprattutto sui calci piazzati come dimostrano i tanti gol messi a segno dalla lunga distanza nelle ultime stagioni. Calciomercato Serie B e Serie C, Empoli etentano il colpo: Reggina attivissima, si muove il Catania L'articoloper il ...

