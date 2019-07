Altro che Messi e Ronaldo | mucca ruba il pallone e gioca a calcio in India | l’esilarante

Lo amo perché è bello dentro! Altro che crisi ... Rocio Morales pazza di Raoul Bova : Ha solo parole d'amore per il suo Raoul Bova l'attrice spagnola che da sei anni gli ha rubato il cuore. In un'intervista a Grazia, Rocio Munoz Morales parla del suo rapporto con l'attore italiano e svela quando si sposeranno. La storia d'amore tra Rocio Munoz Morales e Raoul Bova procede a gonfie vele già da molti anni. I due si sono conosciuti e innamorati sul set del fim “Immaturi – Il viaggio” e da allora non si sono mai ...

Altro che riconoscimento facciale - il Pentagono ha un laser che identifica le persone dal battito del cuore : Può riconoscere una persona fino a 200 metri di distanza, con una precisione del 95%. Meglio del 'facial recognition system': la frequenza cardiaca non si può camuffare

Meghan e Harry all'Invictus Game a Londra (29 giugno 2019)

Formula 1 – Charles - Altro che ragazzino! Il post di Leclerc dopo la delusione dell’Austria è da vero signore [FOTO] : Leclerc oltre la delusione: il post social dopo la sconfitta al Red Bull Ring e la mancata sanzione a Verstappen è da vero signore La domenica di gara di ieri in Austria non ha avuto l’epilogo desiderato da Charles Leclerc. Il giovane monegasco della Ferrari, dopo una gara sempre in testa, si è visto ‘soffiare’ la vittoria a due giri dal termine del Gp d’Austria, per un sorpasso che ha fatto tanto discutere. La ...

Elisabetta Canalis : “Basta con ‘sta storia che ci ritocchiamo le foto - brutta cosa l’invidia”. Ma la ex velina intende tutt’Altro… : FQ Magazine Elisabetta Canalis prepara dei biscotti a forma di pene: per chi saranno? Elisabetta Canalis ha molto senso dell’umorismo e sa prendersi in giro. In questo caso, c’è da dire che sa anche prendere in giro le sue colleghe. La bella Elisabetta, 40enne in forma strepitosa, ha infatti postato una foto sul suo profilo Instagram nella quale ...

Le Accademie di Belle arti sono un crocevia di cultura. Altro che università di serie B : Ci sono luoghi di insegnamento raro, piccoli, grandi patrimoni d’arte e cultura che schiudono tutto un universo fluido di conoscenza e tecnica. Direttamente spendibili nel mercato del lavoro, inoltre, il che – certo – non guasta. Parlo delle Accademie di Belle arti, a lungo relegate nel limbo delle “università di serie B”, finalmente emancipatesi da questo stereotipo bugiardo. Anche formalmente offrono oggi titoli di studio ...

Formula 1 – Leclerc non nasconde la sua delusione : Altro che sorrisi! Le parole del ferrarista sul sorpasso di Verstappen : Charles Leclerc non nasconde tutto il suo disappunto dopo il sorpasso di Verstappen a due giri dal termine del Gp d’Austria, costato caro al ferrarista E’ un Leclerc infastidito e deluso, quello apparso alle interviste post gara al Red Bull Ring. Il giovane monegasco della Ferrari non ha nascosto tutto il suo disappunto dopo la sconfitta al Gp d’Austria, per un sorpasso, a suo avviso scorretto, di Verstappen, a due giri ...

Calciomercato Inter – Altro che Icardi - l’offerta arriva per Lautaro Martinez : proposta shock del Barcellona : Il Barcellon avrebbe messo gli occhi su Lautaro Martinez: dall’Argentina sicuri di una maxi offerta a 3 cifre per portare il ‘Toro’ al fianco di Leo Messi Dopo i gol a Qatar e Venezuela che hanno portato l’Argentina in semifinale di Coppa America, il nome di Lautaro Martinez è sulla bocca di tutti. Il giovane attaccante dell’Inter sarebbe finito addirittura nel mirino del Barcellona, pronto a fare un’offerta importante per strapparlo ai ...

«Non facevamo Altro che bere» : Com'era la vita di John Cheever e Raymond Carter quando si incontrarono, raccontato dal nuovo libro di Olivia Laing dedicato a scrittori e alcolismo

Wimbledon - finalmente torna l’eleganza. Altro che terra rossa! : di Mattia Musio Il vento sposta i ciuffetti più lunghi. Le gocce d’acqua sparse sul campo si aggrappano ai singoli fili d’erba, come koala che si arrampicano sugli alberi. Le palline escono dai tubi e si poggiano sul morbido tappeto, sperando di restare là a riposare il più a lungo possibile, soddisfacendo quel contrasto cromatico estivo. È tornato il periodo più bello della stagione. I sacri campi di Church Road aprono i battenti per le due ...

Milan fuori dalle Coppe - arriva il comunicato del club : “Non possiamo far Altro che accettare le sanzioni” : La notizia è arrivata nella tarda mattinata: il Milan è fuori dalle Coppe Europee per la prossima stagione. Il club rossonero ha da poco diffuso un comunicato sul sito ufficiale. Ecco il testo. “Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) ha pronunciato un lodo arbitrale transattivo (consent award) che ratifica l’accettazione volontaria da parte di AC Milan di un’esclusione di un anno dalle competizioni europee per le ...

Antonio Conte alla Juventus - Altro che Sarri : il retroscena clamoroso su Andrea Agnelli : Della Juve che vince lo scudetto (l' ottavo di fila), decide di cambiare allenatore, lo comunica al mondo intero, poi punta su Sarri, lo annuncia e lo presenta, sappiamo praticamente tutto, o quasi. Tra le cose ancora poco chiare rientra il seguente quesito: per sostituire Max Allegri la dirigenza b

Altro che Spa - acque calde e naturali a Pantelleria : centro benessere a cielo aperto : A Pantelleria centri benessere naturali e, soprattutto, liberi. Chi viene in vacanza sull’isola nera del Mediterraneo rimane stupefatto dalla grande quantità di piscine calde naturali a disposizione per i turisti. Dal Lago dello Specchio di Venere, fino a Cala Gadir, passando per il Bagno Asciutto, fino alla Grotta di Sateria, Pantelleria è anche il luogo ideale per dedicarsi alla cura del corpo. Quest’anno Pantelleria è stata insignita delle 5 ...

Hai un Altro! Sveglia la moglie di notte e la riempie di botte perché geloso : La donna, a causa delle penose condizioni di vita a cui era sottoposta, ha deciso di scappare dalla casa coniugale e di rivolgersi a un centro antiviolenza e alla polizia. Insulti, schiaffi e umiliazioni. Anche in piena notte e tutto per una questione di gelosia. E così la polizia di Novara ha arrestato un uomo residente a Vercelli, di 47 anni, per il reato di maltrattamenti in famiglia commesso nei confronti della moglie. L'uomo era ...