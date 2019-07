Wimbledon – Halep soffre all’esordio contro Sasnovich | la tennista romena passa il turno

sportfair

(Di lunedì 1 luglio 2019) Simonaaccede al secondodi: lasupera Aliaksandradopo due set Servono 1 ora e 38 minuti, nonché una discreta dose di fatica ed un time out medico a Simonaper accedere al secondodi. La, numero 7 del ranking mondiale femminile, si è dovuta sudare ilggio ai trentaduesimi di finalela bielorussa Aliaksandra, numero 36 del ranking WTA.si è imposta in due set con il punteggio di 6-4 / 7-5 L'articolo: lailin due set SPORTFAIR.

