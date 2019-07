Wimbledon – Esordio ok per Karolina Pliskova | Lin Zhu sconfitta in due set

sportfair

(Di lunedì 1 luglio 2019)positivo pernel primo turno di: la tennista ceca batte Lin Zhu in due set e accede ai trentaduesimi di finalevincente pernel primo turno di. La tennista ceca, numero 3 del mondo, ha superato la numero 101 della classifica mondiale femminile, Lin Zhu, in 1 ora e 24 minuti di gioco. Primo set scivolato via facilmente in 28 minuti, nel qualesi è imposta con facilità 2-6 facendo valere la sua maggiore esperienza e il suo superiore tasso tecnico. Più complicato il secondo set nel quale la tennista ceca ha avuto bisogno del tie-break (4-7) per chiudere l’incontro.L'articolook per: Lin Zhuin due set SPORTFAIR.

WeAreTennisITA : Ottimo esordio per il finalista dello scorso anno Kevin #Anderson, che supera in tre set lo specialista #Herbert.??… - zazoomblog : Wimbledon – Esordio in scioltezza per Svitolina: Gavrilova ko in due set - #Wimbledon #Esordio #scioltezza - TorinoNews24 : Wimbledon – Per la Torinese Gatto Monticone esordio da brividi contro Serena Williams... -