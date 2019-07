Veto sovranista sull' Ue

huffingtonpost

(Di lunedì 1 luglio 2019) Quando Giuseppe Conte ha chiesto ad Angela Merkel se avevano pensato ad un’alternativa al nome di Frans Timmermans per la presidenza della Commissione europea, gli è stato risposto di no: non c’è un piano B. E allora Conte si è guardato intorno, notando che già ben 10 paesi, in maggioranza dell’est, erano contrari alla nomina del socialista olandese per il dopo-Juncker. Dunque ha colto la palla al balzo: schierando Roma con l’est, il premier ha salvato capre e cavoli. Ha mostrato di avere a cuore la compattezza del Consiglio europeo, ma soprattutto ha accontentato Matteo Salvini, il vicepremier leghista contrario a Timmermans come i suoi ‘amici’ Viktor Orban e gli altri dell’Europa orientale. Con questo ‘sostegno prezioso’ dell’Italia, ilsi è materializzato’Ue, ...

