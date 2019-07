Sul profilo Facebook di Salvini è vietato parlare di 49 milioni di euro

wired

(Di lunedì 1 luglio 2019) (foto: Marco Cantile/LightRocket via Getty Images) La paranoia, scrisse una volta in un suo libro Thomas Pynchon, è l’aglio nella cucina della vita: non si esagera mai. E una buona dose di paranoia deve aver colto anche il ministro dell’Interno Matteo, se sul suo visitatissimo– poco meno di 4di fan, engagement stellari, spese per la promozione dei post impegnative, eccetera – ha messo al bando una serie di termini considerati sensibili dal leader della Lega e dal suo stratega, il domatore della Bestia, Luca Morisi. Tra questi, ovviamente, c’è la cifra-tormentone che più ha tolto il sonno al salvanismo: 49di, ovvero l’ammontare di denaro pubblico indebitamente incassata dal 2008 al 2010 (e poi dal 2011 al 2014) sotto forma di rimborsi elettorali dal fu partito padano, che dovranno essere restituiti in comode rate ...

