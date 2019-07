Sono degli str... se ne incontro uno lo pesto! Il Prete che si scaglia contro i rapper (Di lunedì 1 luglio 2019) La replica di un rapper: "Mi preoccupa che un uomo di chiesa usi un linguaggio così violento". "I vostri figli ascoltano le canzoni di questi stronzi, presunti rapper". Così don Paolo Cesena, parroco di Borgotrebbia, frazione di Piacenza, durante l'omelia di ieri mattina.Il Prete si scaglia contro i rapper, definendoli "cretini" e "stronzi", che parlano solo di "carriera, sesso, soldi e droga". Ma l'omelia non è fatta solo di parolacce e dure condanne.



Secondo quanto riporta la Libertà, infatti, don Pietro Cesena avrebbe anche detto: "Io giuro che se ne incontro uno lo picchio, poi mi picchia lui, ma io mi ci butto dentro perché non è possibile che i nostri ragazzi ascoltino da questi stronzi che ciò che vale è solo la carriera, i soldi, il sesso, la droga". Un'affermazione molto forte, che intende essere provocatoria, per difendersi da "chi ci sta strumentalizzando e ci sta facendo il lavaggio del cervello", senza che nessuno a livello nazionale dica qualcosa "contro queste cose, perché tutto passa e tutto è normale. Ma non è normale niente qui". (Di lunedì 1 luglio 2019) La replica di un: "Mi preoccupa che un uomo di chiesa usi un linguaggio così violento". "I vostri figli ascoltano le canzoni di questi stronzi, presunti". Così don Paolo Cesena, parroco di Borgotrebbia, frazione di Piacenza, durante l'omelia di ieri mattina.Ilsi, definendoli "cretini" e "stronzi", che parlano solo di "carriera, sesso, soldi e droga". Ma l'omelia non è fatta solo di parolacce e dure condanne.Secondo quanto riporta la Libertà, infatti, don Pietro Cesena avrebbe anche detto: "Io giuro che se neuno lo picchio, poi mi picchia lui, ma io mi ci butto dentro perché non è possibile che i nostri ragazzi ascoltino da questi stronzi che ciò che vale è solo la carriera, i soldi, il sesso, la droga". Un'affermazione molto forte, che intende essere provocatoria, per difendersi da "chi ci sta strumentalizzando e ci sta facendo il lavaggio del cervello", senza che nessuno a livello nazionale dica qualcosa "queste cose, perché tutto passa e tutto è normale. Ma non è normale niente qui".

Ma lui un'alternativa ai rapper l'ha trovata: ha portato gli adolescenti della parrocchia a fare una ferrata sull'Appennino, al Monte Penna: "Hanno fatto fatica e hanno avuto un po’ di paura, ma alla fine ce l’hanno fatta tutti". È questo il messaggio che andrebbe dato ai giovani che si affacciano alla vita.



Intanto è arrivata la prima risposta di un rapper, contattato dal Corriere della Sera: Willie Peyote ha commentato sostenendo che "preti e rapper non sono mai andati d'accordo, ma mi preoccupa che pure un uomo di chiesa si esprima con un linguaggio così violento in un momento storico già di per sé complicato".