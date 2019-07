Oroscopo 2 luglio | conflitto in arrivo per Acquario e Pesci

Oroscopo Pesci per il mese di luglio : opportunità nel lavoro : E' giunto il secondo mese dell'estate. Leggiamo le previsioni astrologiche che riguardano tutti i nati sotto il segno dei Pesci. Di seguito, le stelle con amore, salute e lavoro, ma anche consigli per affrontare nel migliore dei modi il periodo in arrivo. Nelle ultime settimane, i nati sotto il segno dei Pesci hanno vissuto un buon recupero a livello lavorativo e amoroso. In particolare, nel lavoro, non sono mancate delle buone soddisfazioni, ...

Oroscopo Acquario per il mese di luglio : situazione economica da risolvere : L'estate prosegue, anche il mese di luglio è arrivato. Cosa avranno in serbo le stelle per tutti i nati sotto il segno dell'Acquario? Leggiamo, di seguito, le previsioni astrologiche con lavoro, amore e salute per il periodo compreso tra l'uno ed il 31 luglio 2019. Di seguito anche suggerimenti per affrontare il periodo estivo in arrivo. Le settimane precedenti non sono state particolarmente tranquille per i nati sotto il segno dell'Acquario. In ...

Paolo Fox - Oroscopo mese di luglio 2019 : previsioni della salute : oroscopo luglio di Paolo Fox: le previsioni astrologiche della salute, segno per segno Dopo aver parlato, nei giorni scorsi, dell’oroscopo di luglio 2019 dell’amore e del lavoro, sempre dal numero speciale di DiPiù “Stellare” riprendiamo oggi le previsioni dello zodiaco di Paolo Fox di luglio per la salute, con indicazioni per ciascuno dei 12 segni. Previsto il ritorno di una buona vitalità in questo nuovo mese, per ...

Oroscopo del giorno 2 luglio : sotto pressione l'Ariete - confuso il Capricorno : Un nuovo mese è appena iniziato, cosa aspettarsi da questa seconda giornata di luglio? Potrebbe essere una giornata vantaggiosa per il Toro, che soprattutto per quanto riguarda gli affari e l'ambito lavorativo potrà fare affidamento sulla protezione delle stelle. Al contrario l'Ariete e il Cancro vivranno una giornata alquanto sottotono, dove non mancheranno momenti di nervosismo e contrasti. Di seguito l'Oroscopo completo su amore, lavoro e ...

Oroscopo Capricorno - luglio : possibili tensioni amorose : Il secondo mese dell'estate è arrivato. Di seguito, le previsioni astrologiche per i nati sotto il segno del Capricorno con lavoro, amore e salute per il periodo compreso tra l'uno ed il 31 luglio 2019, ma anche l'Oroscopo con consigli per gestire e affrontare la stagione estiva. Nelle ultime settimane, in campo sentimentale avete vissuto dei momenti sottotono. Non è stato facile affrontare alcune situazioni, anche a causa di Marte in ...

Oroscopo Sagittario - luglio : bel momento professionale - incontri per i single : È giunto il nuovo mese, il settimo dell'anno. Cosa avranno in serbo le stelle per tutti i nati sotto il segno del Sagittario per il periodo di luglio 2019? Ecco di seguito le previsioni astrologiche con lavoro, amore e salute, ma anche suggerimenti per affrontare bene il periodo in arrivo. Le ultime settimane sono state particolarmente agitate per i nati Sagittario. In particolare in campo sentimentale sono state vissute delle crisi che hanno ...

Oroscopo Scorpione - luglio : recupero per i sentimenti : Il mese di luglio è arrivato. Le stelle sono pronte a dare il loro responso per quanto riguarda il settore lavorativo, quello sentimentale e salutare per tutti i nati sotto il segno dello Scorpione per le giornate comprese tra il primo ed il 31 luglio 2019. Nel mese precedente, i nativi del segno hanno vissuto dei bei momenti grazie anche ad una buona energia. A livello salutare, con Marte in buon aspetto, è stato possibile risolvere anche dei ...

Oroscopo 9 luglio : sorprese per il Leone - Bilancia fuori dagli schemi e Vergine stanca : Nella giornata di martedì 9 luglio, i nativi Ariete e Acquario potrebbero avere qualche problema sul fronte lavorativo, nonostante la loro grande determinazione. Per i nativi del Leone sarà una giornata in salita, soprattutto per quanto riguarda le amicizie, mentre il Cancro cercherà di trarre profitti da delle vecchie idee lavorative. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 9 luglio 2019. Previsioni ...

Oroscopo del 2 luglio di Paolo Fox : le previsioni di domani : Oroscopo domani di Paolo Fox (2 luglio) di tutti i segni zodiacali Si è entrati nel mese di luglio e Paolo Fox ci tiene a comunicare il suo Oroscopo della giornata di domani, 2 luglio, per quanto riguarda i primi quattro segni dello zodiaco. ARIETE: i problemi che si devono ancora risolvere li rendono nervosi e piuttosto suscettibili. Discussioni in vista in famiglia. TORO: tanti cambiamenti sono in atto grazie all’intervento di Urano. ...

L'Oroscopo del giorno 3 luglio da Bilancia a Pesci : amore - soldi e felicità al Sagittario : L'oroscopo del giorno 3 luglio 2019 mette in risalto un evento molto interessante in Astrologia. Curiosi di sapere di cosa possa trattarsi? Bene, diciamo subito che a tenere su alti livelli il grado d'attenzione di voi lettori sarà senz'altro l'arrivo di Venere in Cancro, transito perfettamente in grado di favorire programmi e intenti in campo affettivo/sentimentale. A tal proposito e senza indugiare passiamo immediatamente a sottolineare chi ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia - 2 luglio : Gemelli affascinante - Sagittario laborioso : L'oroscopo dell'amore di coppia di martedì propone un percorso evolutivo per ciascun segno zodiacale, che prevede l'utilizzo dell'intelligenza oltre che delle emozioni, utile per progredire. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno. Una nuova evoluzione nelL'oroscopo dell'amore Ariete: cordiali e affascinanti, vi aprirete all'approfondimento dell'amore di coppia con fare elegante e garbato. L'influsso venusiano dei Gemelli, ...

Oroscopo 23 luglio : Acquario competitivo - Vergine organizzata : Nella giornata di martedì 23 luglio ci sarà qualche intoppo sul posto di lavoro per molti segni dello zodiaco, partendo da un'Ariete un po' troppo distratta e un Acquario che non mancherà di sfoderare il suo lato più aggressivo e competitivo. Vie di fuga dallo stress per la Vergine e per la Bilancia, le quali saranno in grado di fare qualcosa di concreto per la propria situazione al limite. A seguire, le previsioni astrologiche, segno per ...

Oroscopo 8 luglio : nuovi incontri per Acquario - amicizie per Leone - Ariete romantico : Nella giornata di lunedì 8 luglio, i nati sotto il segno dei Pesci potrebbero avere qualche problema nella loro relazione di coppia. Per l'Ariete sarà una giornata da dedicare ai sentimenti. L'Acquario potrebbe fare delle nuove conoscenze, mentre lo Scorpione potrebbe nutrire gelosia nei confronti del partner. Infine, il Leone si dedicherà alle amicizie. Di seguito le previsioni per a giornata di lunedì 8 luglio 2019. Previsioni e Oroscopo 8 ...

Oroscopo Bilancia - luglio : tensioni sentimentali per il segno : Il settimo mese dell'anno è giunto. Scopriamo le previsioni astrologiche per tutti i nati sotto il segno della Bilancia per quel che riguarda il periodo compreso tra il primo ed il 31 luglio 2019. Di seguito, le stelle con amore, salute e lavoro, ma anche consigli per affrontare nel modo più giusto il periodo estivo in arrivo. Le settimane precedenti sono state complesse per il segno, con Mercurio e Saturno in opposizione a livello salutare ...