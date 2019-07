Omicidio Ragusa, se Daniele Logli chiama la madre: “Roberta” (Di lunedì 1 luglio 2019) Una pioggia di critiche ha continuato a inondare i social dopo l'intervista di Daniele e Antonio Logli, sull'Omicidio della madre Roberta Ragusa. Oggetto di dure critiche è stato il momento in cui Daniele si è riferito alla madre chiamandola Roberta e non mamma. Duro anche il commento di Maria Ragusa, la cugina di Roberta: "Eh cara cugina, la situazione si è ribaltata: sei tu che manchi. Basta che non ti sia rifatta una vita, il resto ci può stare". (Di lunedì 1 luglio 2019) Una pioggia di critiche ha continuato a inondare i social dopo l'intervista die Antonio, sull'dellaRoberta. Oggetto di dure critiche è stato il momento in cuisi è riferito allandola Roberta e non mamma. Duro anche il commento di Maria, la cugina di Roberta: "Eh cara cugina, la situazione si è ribaltata: sei tu che manchi. Basta che non ti sia rifatta una vita, il resto ci può stare".

"Roberta, nostra madre". Quando ha usato il nome di battesimo per riferirsi alla donna che per diciassette anni ha chiamato mamma, Daniele Logli non si rendeva conto dell'impatto che questa scelta linguistica avrebbe avuto, di lì a poco, sul pubblico che ha seguito, per la prima volta, l'intervista ai fratelli Logli negli studi di Quarto Grado. E alla domanda del conduttore, Gian Luigi Nuzzi, sul perché non la chiamasse ‘mamma', il primogenito di Roberta Ragusa e Antonio Logli, ha risposto, senza mostrare alcun disagio, che lo ha fatto perché sono ormai molti anni che non la vede più. La ‘toppa', tuttavia, come hanno commentato migliaia di utenti sui social network, è stata ‘peggiore del buco', perché da quel momento le critiche sulla posizione di Daniele Logli, hanno cominciato a inondare la pagina del programma. E anche se era la prima volta che Alessia, la figlia di Roberta, appariva in tv per difendere l'innocenza del padre, le critiche sono state tutte per Daniele, il primo tra i due figli a sostenere apertamente, con il padre, la tesi dell'allontanamento volontario di Roberta.



"Speriamo non si sia fatta una vita lontano da noi" hanno detto i figli della donna, quelli che invece se la sono rifatta, una vita, tanto che a sette anni dalla sua scomparsa non riescono a chiamarla mamma e vivono, da sei, come una famiglia, insieme alla nuova compagna del padre, l'ex babysitter Sara Calzolaio. Gli zii? Quelli che si sono costituiti parte civile contro Logli nel processo che lo vede condannato per due gradi di giudizio, per omicidio e occultamento di cadavere? "Non ci hanno mai aiutato", hanno detto. Sara, invece, intercettata in casa Logli i primi anni di quella difficile convivenza, mentre battibeccava, allora, con Alessia, si è invece perfettamente integrata in quella famiglia rimasta orfana della madre accuditrice e accudente, prendendone il posto. E ora, insieme ai figli, si stringe intorno a Logli, due volte condannato e che solo una manciata di giorni separa dalla sentenza di Cassazione.