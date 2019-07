Nuova Opel Corsa | mai così hi-tech e dinamica

Opel - La Nuova Astra sarà prodotta a Rüsselsheim : La Opel ha confermato che la prossima generazione dell' Astra sarà prodotta nella fabbrica di Rüsselsheim , dove affiancherà la Insignia. Si tratta di un passaggio importante per il modello medio della gamma, che attualmente viene costruito nello stabilimento inglese di Ellesmere Port e in quello polacco di Gliwice.Investimenti per la fabbrica di Rüsselsheim . La Opel ha raggiunto un accordo con i sindacati e saranno quindi previsti ...

Opel Corsa - quella Nuova parla anche francese ed è da subito 100% elettrica – FOTO : Non si vede bene, ma dietro il logo Opel della nuova Corsa, che raffigura un fulmine, si nasconde un leone: è quello che fa da effige alla Peugeot. No, questa considerazione non nasce da un aperitivo troppo robusto, quanto da un dato di fatto: la sesta generazione della Corsa è anche la prima della storia a essere costruita su una meccanica 100% francese. È già: come ormai noto, Opel è un marchio divenuto di proprietà di PSA, gruppo ...