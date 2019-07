Migranti | Fico | “Sbagliato invocare solidarietà Ue su loro pelle” E attacca | “Fenomeno

Sea Watch - Fico : "40 Migranti non sono un problema per il Paese" | Indagata la capitana : La comandante della Sea Watch 3, Carola Rackete, è Indagata per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e per rifiuto di obbedienza a nave da guerra, in ossequio a quanto stabilisce il Codice della navigazione. La capitana della nave della ong tedesca aveva detto che sapeva a cosa andava incontro cercando di portare i 42 migranti a bordo della sua nave a Lampedusa, precisando che però per prima cosa doveva rispondere ...

Migranti - Fico attacca : 'In mare vanno salvati - chiudere i porti non è soluzione' : Il governo in carica è formato da Lega e Movimento Cinque Stelle. In molti hanno riserve sul fatto che il matrimonio sia destinato a durare per tutta la legislatura. Si tratta di un sodalizio che si regge grazie ad un contratto e che già è scricchiolato più volte. Una fragilità che nasce dalla profonda eterogeneità dei due partiti, che spesso trova riscontro in alcune dichiarazioni dei protagonisti che fanno poco per mascherare la diversità. In ...

Sea Watch - Salvini contro vescovi e sacerdoti : "Anziché dei Migranti aiutiamo 42 italiani in difficoltà" : Matteo Salvini non accetta di farsi fare la morale dagli uomini di Chiesa in tema di migranti e ribadisce il suo "porti chiusi". Dopo aver attaccato l'arcivescovo di Torino, Cesare Nosiglia, colpevole di essersi speso per accogliere i 42 migranti della Sea Watch in mare da due settimane - "senza oneri per lo Stato se questo può servire a risolvere il problema" - Salvini ieri sera ha seccamente replicato anche al Parrocco di Lampedusa Don ...

Barchino con Migranti in difficoltà : "Persone nel panico e in pericolo di vita" : L'allarme lanciato su Twitter dalla ong Alarm Phone. La situazione si è sbloccata dopo diverse ore: le persone a bordo sono...

Migranti : gommone in difficoltà con 40 persone a bordo - allertata Malta : Un'imbarcazione in difficoltà, con 40 persone a bordo, è stata segnalata nella zona Sar di Malta, nel Mediterraneo. Lo riferisce su Twitter l'ong Alarm Phone che ha ricevuto l'sos dal gommone poco prima delle 23. "L'imbarcazione ha lasciato la Libia oltre 23 ore fa, abbiamo allertato le autorità maltesi alle 22.33 e rimaniamo in diretto contatto con le persone a bordo", ha twittato Alarm Phone poco dopo mezzanotte. In un secondo ...

Migranti - Usa declassano l’Italia : “Meno arresti e indagini - Roma fa poco contro traffico di esseri umani” : “Il governo italiano non soddisfa appieno gli standard minimi nella lotta all’eliminazione della tratta degli esseri umani“, per questo “è stata declassata al livello 2”. Nel documento intitolato “Trafficking in Persons Report – June 2019“, il lungo rapporto presentato dal segretario di Stato Mike Pompeo, il Dipartimento di Stato americano ha declassato l’Italia nella lotta contro lo ...

Washington declassa Italia sui Migranti. Fa poco contro traffico : Pochi giorni dopo l’incontro a Washington tra Matteo Salvini, Mike Pompeo e Mike Pence, arriva la bocciatura Usa sulla lotta contro il traffico di essere umani da parte dell’Italia, declassata a “livello 2” e fuori dal gruppo dei virtuosi. Nel lungo rapporto presentato dal segretario di Stato americano, Mike Pompeo Roma è stata declassata perché “il governo Italiano non soddisfa pienamente il ...

Migranti - nuovo allarme della Sea Watch : "Barcone in difficoltà in Libia" : Mauro Indelicato Il gommone mostrato sul tweet della Sea Watch Sul posto sta operando la guardia costiera libica: l'episodio testimonia l'incremento delle partenze dalla Libia grazie anche all'avanzare della bella stagione Questa volta l’allarme viene dall’ong Sea Watch: nel profilo Twitter dell’organizzazione, si fa presente il possibile nuovo naufragio al largo della Libia. “Gommone in avaria con almeno 80 persone avvistato da ...

"Rom e Migranti amici della patria? Ma vai a nasconderti". Vittorio Feltri - una lezione storica a Roberto Fico : In tutta sincerità a me le feste, sia religiose sia laiche, non vanno particolarmente a genio. Ne farei volentieri a meno, però le accetto come fossero calamità naturali, temporali, terremoti, sbalzi di temperatura, benché non sia uguale alla Gretina che si eccita per un grado in più, per altro inve

Migranti in difficoltà a largo della Libia - nuovo appello delle Ong : Mauro Indelicato Sembra ripetersi il caso della scorsa settimana: su Alarm Phone viene segnalata la presenza di un'imbarcazione con a bordo Migranti in difficoltà e le ong premono sul governo per l'intervento Le condizioni meteo nel Mediterraneo centrale sono sempre più in via di miglioramento e questo fa prevedere, nel breve termine, un possibile aumento del numero delle partenze della Libia. Ed è di poche ore fa la notizia di un ...

Di Maio striglia Fico : “Inopportuna polemica su Migranti e rom” : Di Maio sconfessa Fico dopo le dichiarazioni del Presidente della Camera sulla Festa della Repubblica “per migranti, rom e sinti”. Nel giorno che dovrebbe sancire l'unità nazionale al di là delle appartenenze politiche, un'altra polemica agita le acque già non proprio pacifiche della maggioranza gialloverde, restituendo all'opinione pubblica l'immagine poco edificante di uno scontro istituzionale a tutto campo. A dare fuoco alle polveri ci ha ...

Fico ha dedicato il 2 giugno a rom e Migranti e Salvini non l'ha presa bene : "Unità" e soprattutto "inclusione". Sono le due parole chiave della festa della Repubblica, in questa domenica 2 giugno, nella quale le polemiche non cessano di attraversare la maggioranza di governo. Il presidente della Camera, Roberto Fico arriva ai Fori Imperiali, per la tradizionale parata, e dedica la giornata non solo a tutti gli italiani ma anche a migranti e rom. E, a stretto giro, arriva la replica del leader della Lega e ministro ...

