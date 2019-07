LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA | risultati 1° luglio | in campo Djokovic e sei italiani tra

oasport

(Di lunedì 1 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’ordine di gioco di oggi – Gliinnella prima giornata Buongiorno, e benvenuti alladella prima giornata di incontri al torneo di. Il terzo Slam dell’anno si apre con la parte alta del tabellone maschile e la parte bassa di quello femminile. Come da tradizione, ad aprire le danze sul Centre Court è chi ha vinto l’anno prima il torneo maschile: in questo caso, dunque, Novaksi trova a calpestare per primo l’erba delpiù famoso del mondo, ritornando ad affrontare Philipp Kohlschreiber quattro anni dopo lo stesso sorteggio capitato nel 2015. Tra i vari uomini oggi al debutto, oltre al serbo, sono da segnalare il tedesco Alexander Zverev e il greco Stefanos Tsitsipas, oltre al finalista dello scorso anno, il sudafricano Kevin Anderson. Per quel che ...

