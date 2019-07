La madre gli toglie il computer e lui si butta dalla finestra #hikikomori

laragnatelanews

(Di lunedì 1 luglio 2019) Nuova lite in casa e laha tolto la tastiera deldalle mani del figlio di 19 anni. Per reazione lui prende e si, dal quinto piano della loro abitazione. Un caso avvenuto a Torino, nel quartiere Mirafiori. Il giovane è ora ricoverato in prognosi riservata ed è in condizioni gravissime all’Ospedale CTO torinese. La sua ossessione per ilscaturivasindrome di hikikomori da cui è affetto. Un termine giapponese che significa proprio isolarsi, cosa che avviene a molti giovani che si rinchiudono nella propria stanza evitando i rapporti reali con l’esterno. Il Corriere Torino ha fatto sapere che il ragazzo non usciva di casa ormai da anni, smettendo di studiare e senza aver cercato lavoro. Vive da solo con la mamma in un quartiere popolare di Torino, dopo che il padre è andato via di casa e la sorella è andata a vivere con il ...

