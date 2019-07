La madre gli sequestra il PC | 19enne si butta dal quinto piano

Piera Degli Esposti si racconta : “Mia madre era una ninfomane - con lei ho condiviso un amante” : Piera Degli Esposti si è raccontata su Corriere.it. L'attrice ha parlato di dettagli privati e inediti della sua infanzia. A dodici anni scoprì la ninfomania della madre. Con lei condivise anche un amante: un giovane che con l'attrice si concedeva solo romantiche tenerezze e poi si recava dalla madre di lei per consumare il rapporto sessuale. Piera Degli Esposti ha raccontato il dolore provato quando la donna venne portata in manicomio.Continua ...

Sono streghe e devono morire! madre e figlia massacrate in India : Malti Devi, una donna di 50 anni, e sua figlia Raibati, di 25, Sono state uccise dai vicini con l’accusa di essere due streghe. Il massacro è avvenuto nel Jharkhand, uno Stato dell'India nord-orientale.“Uno degli accusati ha detto agli abitanti del villaggio che erano streghe e responsabili di morti e malattie – ha dichiarato il capo della polizia locale – così le hanno attaccate durante la notte e le hanno uccise brutalmente”. Il marito di Devi ...

Torino - la madre gli toglie il computer : 19enne si getta dal 5° piano : Verserebbe in gravissime condizioni il ragazzo di 19 anni che ieri pomeriggio si è gettato dal quinto piano della sua abitazione dopo che la madre aveva cercato di togliergli il computer. Il giovane si trova adesso ricoverato al Cto di Torino con politraumi multipli. La prognosi è riservata.Sembra che il ragazzo passasse tutta la giornata in casa davanti allo schermo del computer perché affetto dalla cosiddetta sindrome di ...

Omicidio Ragusa - se Daniele Logli chiama la madre : “Roberta” : Una pioggia di critiche ha continuato a inondare i social dopo l'intervista di Daniele e Antonio Logli, sull'Omicidio della madre Roberta Ragusa. Oggetto di dure critiche è stato il momento in cui Daniele si è riferito alla madre chiamandola Roberta e non mamma. Duro anche il commento di Maria Ragusa, la cugina di Roberta: "Eh cara cugina, la situazione si è ribaltata: sei tu che manchi. Basta che non ti sia rifatta una vita, il resto ci può ...

La madre gli toglie il computer e lui si butta dalla finestra #hikikomori : Nuova lite in casa e la madre ha tolto la tastiera del computer dalle mani del figlio di 19 anni. Per reazione lui prende e si butta dalla finestra, dal quinto piano della loro abitazione. Un caso avvenuto a Torino, nel quartiere Mirafiori. Il giovane è ora ricoverato in prognosi riservata ed è in condizioni gravissime all’Ospedale CTO torinese. La sua ossessione per il computer scaturiva dalla sindrome di hikikomori da cui è affetto. Un ...

Torino - la madre gli toglie il computer : 19enne si butta dal quinto piano - è grave : Accade a Torino, all'interno del quartiere Mirafiori, dove un giovane di appena 19 anni si è gettato dal balcone della sua abitazione dopo una lite con la madre. Secondo le dichiarazioni di una vicina, l'adolescente non usciva mai di casa e non era in grado di socializzare con nessuno: "Stava al computer dalla mattina alla sera e spesso la madre cercava di toglierglielo". Si giungeva spesso alle mani, secondo le testimonianze, sempre a causa dei ...

Donna trovata morta in casa : la madre di 95 anni la vegliava da 4-5 giorni : Una Donna di 65 anni di Creazzo, in provincia di Vicenza, è stata trovata morta in casa con accanto l'anziana mamma. Il decesso risalirebbe a 4-5 giorni fa.Continua a leggere

La madre di Gennaro si scaglia contro Francesca de Andrè : Pare che la madre di Francesca de Andrè non abbia accettato la relazione della figlia con il fidanzato Gennaro Lillo. I gossip dell’ultimo periodo avevano ragione: la famiglia di Gennaro Lillio non approva Francesca De André. O meglio, come spiegato dal modello napoletano, non sono stati approvati i comportamenti che la figlia di Cristiano De André ha avuto nella Casa del Grande Fratello Vip. \\Comportamenti, come ricorderete, ...

Si getta dal quinto piano dopo che la madre gli toglie il pc. Grave 19enne torinese : Un ragazzo di 19 anni versa in gravissime condizioni al Cto di Torino dopo essersi gettato ieri pomeriggio dal quinto piano della sua abitazione. Dietro la vicenda, riferita dal Corriere della Sera, edizione torinese, ci sarebbe stato il tentativo della madre di togliere al giovane la tastiera del computer. Davanti al pc il ragazzo trascorreva tutto il giorno perché affetto da sindrome di Hikikomori, che si attribuisce a chi sceglie di ...

Paola Caruso : “Il padre di mio figlio è assente a causa di sua madre - pagherà un conto salato” : Paola Caruso sta crescendo da sola il figlio Michele. Sui social accusa il suo ex Francesco Caserta di averli abbandonati per compiacere la madre. “Non vedo l'ora che gli arrivi il conto e sarà molto molto salato” scrive la showgirl, prefigurandosi il momento del confronto finale con il suo ex compagno.Continua a leggere

La madre gli toglie il pc : 19enne si lancia dal quinto piano : E' successo sabato pomeriggio a Torino. Il giovane si sarebbe lanciato dalla finestra dopo un litigio con la mamma

La madre gli toglie il pc - 19enne affetto da Hikikomori si lancia dal quinto piano a Torino : Un 19enne si è buttato dal quinto piano della sua abitazione, a Torino, ed è ora ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Cto di Torino. Lo riferisce il Corriere della Sera, sulle pagine del dorso torinese. Dietro al gesto, secondo il quotidiano, ci sarebbe il tentativo della madre di togliere al giovane la tastiera del computer, di fronte al quale sembra trascorresse tutto il giorno perché affetto da sindrome ...

La madre gli toglie pc - 19enne si lancia dal 5° piano : gravissimo : A Torino un 19enne si è buttato dal 5° piano della sua abitazione ed è ora ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale CTO: lo riferisce il Corriere della Sera. Secondo il quotidiano, dietro al gesto vi sarebbe il tentativo della madre di impedire al giovane di utilizzare il computer: sembra che il ragazzo trascorresse tutto il giorno davanti allo schermo, in quanto affetto da sindrome di Hikikomori, una devastante dipendenza che ...

Torino - la madre gli toglie il pc : lui si lancia dal quinto piano : Giorgia Baroncini Il ragazzo è ricoverato in gravissime condizioni a Torino. Il 19enne è uno degli hikikomori, ragazzi che non escono mai di casa e non hanno contatti con il mondo esterno Dopo l'ennesima lite, la madre gli ha tolto il computer davanti al quale passava intere giornata. E lui, 19enne residente a Mirafiori, quartiere a sud di Torino, ha reagito nel peggiore dei modi: lanciandosi dal quinto piano. Il 19enne trascorreva ...