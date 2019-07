La demo di PES 2020 si avvicina | data di uscita e contenuti ufficiali da Konami

optimaitalia

(Di lunedì 1 luglio 2019)conferma, unadi PESè pronta per esserein pasto a tutti gli appassionati di calcio virtuale. Gli stessi che, nel corso dell'E3 2019 di Los Angeles, hanno assistito non solo all'annuncio dell'evoluzione della saga di Pro Evolution Soccer, ma anche a quello dell'immancabile FIFA 20, titolo che andrà a scontrarsi a muso duro proprio con l'interpretazione del calcio made in Japan. Come d'altronde accade ormai ogni anno, per la gioia di quanti si professano grandi fan di questo sport anche in chiave poligonale. Stando a quanto svelato dalla casa di Metal Gear Solid e Castlevania tramite il suo account Twitter ufficiale, ladi PES- o, ancora meglio, di eFootball PES, nome ufficiale del videogame - potrà essere scaricata in via del tutto gratuita su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Lada segnare sui vostri calendari per mettere mano sulla versione ...

OptiMagazine : La demo di #PES2020 si avvicina: data di uscita e contenuti ufficiali da Konami - InstantGamingIT : PES 2020 annuncia la data della sua prima demo e delle squadre presenti -