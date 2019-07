Hong Kong | manifestanti riescono a infrangere la porta di vetro e fanno irruzione in

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2019) Sono riusciti a farenel Consiglio legislativo iche asono scesi in piazza contro il governo, anche oggi, giornata in cui si celebra l’anniversario della riunificazione con la Cina. Decine di persone sono riuscite aladidel Parlamento e in centinaia sono entrati nella hall dell’edificio, dove hanno scritto slogan sui muri con gli spray e rotto le telecamere di sicurezza. Altri attivisti hanno innalzato barricate fuori dall’edificio per prevenire l’intervento delle forze di sicurezza. L'articololadiin Parlamento proviene da Il Fatto Quotidiano.

Agenzia_Ansa : Hong Kong, i manifestanti entrano in Parlamento. Proteste di piazza in occasione dell'anniversario del ritorno alla… - SkyTG24 : #UltimOra Hong Kong, manifestanti entrano in Parlamento #canale50 - RaiNews : Una folla di manifestanti ha fatto irruzione nel Parlamento di #HongKong -