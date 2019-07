Eclissi solare totale | 100 anni fa un evento straordinario | una rivoluzione per

meteoweb.eu

(Di lunedì 1 luglio 2019) Quasi esattamente 100fa, si è verificato un: un’. Questaè stata speciale per più motivi. In primo luogo, con poco meno di sette minuti di durata, è stata la più lungadi questo tipo in oltre 500. In secondo luogo, è stata usata dagli astronomi per esplorare l’allora nuova teoria della relatività generale – con risultati positivi e rivoluzionari. Einstein – spiega l’European Southern Observatory – pubblicò la sua teoria generale della relatività nel 1915. L’del 1919 offrì l’occasione perfetta per testarla sperimentalmente, esplorando se – e come – l’immensa gravità del Sole piega e distorce la luce in arrivo da stelle più lontane, come previsto dalla teoria di Einstein. Per un breve momento durante l’eclisse, la Luna bloccò la ...

themassj : RT @MeteoWeb_eu: Dall'eclissi solare a quella lunare, uno spettacolo dietro l'altro nel cielo di #Luglio 2019 - MeteoWeb_eu : Dall'eclissi solare a quella lunare, uno spettacolo dietro l'altro nel cielo di #Luglio 2019 - zazoomnews : Dall’eclissi solare a quella lunare uno spettacolo dietro l’altro nel cielo di Luglio 2019 - #Dall’eclissi #solare… -