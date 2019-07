Dopo Anima di Thom Yorke nessuno uscirà a riveder le stelle recensione

optimaitalia

(Di lunedì 1 luglio 2019) Ascoltidie poi vivi. Te ne accorgi perché hai appena assistito a un processo di purificazione e non ti capaciti, al risveglio, che tutto ciò che ti ha penetrato orecchie e sinapsi esista realmente. Proprio nel sonno, infatti, si vivono le esperienze extrasensoriali che fanno rima con frustrazione, perché se da una parte si parla di 9 tracce che non ti fanno toccare alcuna materia - non in questo mondo, almeno - dall'altra ti domandi come si possa riprodurre una stimolazione elettrica naturale con il linguaggio dei suoni. Visionario e astratto,diè l'opera quarta della carriera solista della voce dei Radiohead, "splittata" ancora di più dalle generalità della sua band per inseguire la voce da sirena di un'ispirazione che, in questo disco, è forte e soffocante. Per chi si affaccia per la prima volta alla musica del cantautore britannico ...

