Csm | ecco le intercettazioni che inguaiano il procuratore generale Riccardo Fuzio

(Di lunedì 1 luglio 2019)della Cassazione, parla con Palamara: sul nuovo capo della procura di Roma «bisogna lavorare sui numeri». Il giudice svela all'amico indagato le notizie sull’inchiesta di Perugia: «Ci stanno le cose con Adele…e il viaggio a Dubai…se favorivi Longo, ti arrestavano» Csm, il pm corrotto ha incontrato la presidente del Senato Casellati per una raccomandazione " Esclusivo: Lotti, l’Eni e il dossier segreto " Csm, tutte le trame di Palamara, Lotti & Co.: «Se mi intercettano, diranno che sono la P5» "

