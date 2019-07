Crash Team Racing Nitro-Fueled debutta in prima posizione nella classifica software

Trucchi Crash Team Racing Nitro Fueled - come vincere facilmente in 5 mosse : Continua con Crash Team Racing Nitro Fueled l'annuale appuntamento con i grandi classici provenienti dal passato del mondo dei videogiochi. Sono state estati indiscutibilmente bollenti le ultime due, ed hanno visto rispettivamente tornare sulla cresta dell'onda due grandi serie. Il 2017 è stata la volta di Crash Bandicoot N.sane Trilogy, il remake dei primi tre capitolo della serie dedicata allo strampalato animale più amato del mondo ...

Crash Team Racing : Nitro-Fueled presenta un bug che corrompe i salvataggi : Crash Team Racing: Nitro-Fueled si appresta a ricevere il suo primo importante aggiornamento in arrivo il 3 luglio, un aggiornamento che introdurrà una serie di interessanti novità tra cui la modalità Grand Prix assieme a diversi miglioramenti generali, tra cui si auspica un fix ad un importante bug che sta affliggendo proprio in questi giorni i giocatori del Racing game.Come riporta Comicbook infatti, il gioco presenta un grave bug che va a ...

Primo aggiornamento per Crash Team Racing Nitro Fueled : uscita e tutti i contenuti : Da poco più di una settimana, Crash Team Racing Nitro Fueled sfreccia ad altissima velocità su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. E lo fa con il piglio del campione, essendo riuscito a riproporre sulle console moderne la stessa indimenticabile esperienza del classico per PSX datato 1999. Naturalmente con un comparto grafico del tutto rinnovato, confezionato dagli sviluppatori di Beenox e dal publisher Activision per soddisfare le ...

Crash Team Racing Nitro Fueled : Novità in arrivo : Crash Team Racing Nitro Fueled accoglierà a breve un grande aggiornamento, previsto per il 3 luglio su tutte le piattaforme, con il quale verrà introdotta la modalità Nitro Tour Grand Prix. Novità in vista per Crash Team Racing Nitro Fueled Grazie alla nuova modalità potrete guadagnare Nitro Point e personaggi aggiuntivi, semplicemente portando a termine le varie sfide. Con i punti accumulati potrete ...

Guida Crash Team Racing Nitro Fueled : tutti i codici per i trucchi del remake : Da una settimana esatta, Crash Team Racing Nitro Fueled sta deliziando i palati di tutti quei videogiocatori che sono alla ricerca di un Racing game di stampo arcade immediato e assolutamente divertente. Soprattutto se giocato in compagnia - anche in multipayer online. Un titolo, quello di Activision e Beenox, che ha attratto a sé in particolare i player più nostalgici, che ricordano ancora con piacere le coloratissime partite a tutta velocità ...

Crash Team Racing Nitro Fueled : Recensione - Gameplay Trailer e Screenshot : Crash Bandicoot è tornato. Dopo il successo ottenuto con l’N Sane Trilogy , Activision riporta alla luce un’altro titolo legato al celebre franchise, il quale ha accompagnato la crescita di molti, ci stiamo naturalmente riferendo a Crash Team Racing di cui vi parleremo quest’oggi con la nostra Recensione. Crash Team Racing Nitro Fueled Recensione Dopo i numerosi rumors, le richieste da parte dei fans e gli ...

Tutte le scorciatoie di Crash Team Racing Nitro Fueled : dove trovarle in ogni pista : I nostalgici di tutto il mondo sono tornati a correre con Crash Team Racing Nitro Fueled, finalmente disponibile dallo scorso 21 giugno su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. E lo stesso hanno fatto quelli più giovani, sicuramente incuriositi dal remake di uno dei Racing game arcade più apprezzati sulla prima console Sony. E che, negli anni, si è prima imposto come rivale più che dignitoso del celebre Mario Kart, poi come vero e ...

Crash Team Racing Nitro-Fueled debutta al primo posto in UK : è il terzo miglior lancio dell'anno nel Regno Unito : Il remake di Activision e Beenox del classico PS1 del 1999, Crash Team Racing Nitro-Fueled, è stata la più grande nuova uscita di questa settimana ed è in testa nelle classifiche di vendita del Regno Unito.Secondo i dati riportati da Gamingbolt, relativi alla settimana che termina il 22 giugno, il gioco ha fatto anche registrare il terzo miglior lancio dell'anno nel Regno Unito, dopo quelli di Days Gone di Sony e Resident Evil 2 di Capcom.Crash ...

Crash Team Racing : la nuova patch risolve i problemi del multiplayer online : Crash Team Racing: Nitro-Fueled al lancio ha mostrato il fianco a una serie di problematiche legate al multiplayer online. Nello specifico, gli utenti hanno riscontrato disconnessioni nel bel mezzo delle gare, difficoltà a trovare partite, seri problemi di lag e addirittura Crash di sistema. problemi che ovviamente hanno compromesso la godibilità del comparto multiplayer.Fortunatamente, come segnala Gamepur, Beenox è corsa prontamente ai ripari ...

Crash Team Racing Nitro Fueled : Trucchi PS4 - Xbox One e Nintendo Switch : Crash Team Racing Nitro Fueled è disponibile da oggi su PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Nell’attesa che arrivi sul portale la nostra Recensione, vogliamo condividere con voi tutti i Trucchi disponibili. Crash Team Racing Nitro Fueled Trucchi Sbloccare Penta Pinguino PS4: Giù, Destra, Triangolo, Giù, Sinistra, Triangolo, Su Xbox One: Giù, Destra, Y, Giù, Sinistra, Y, Su Switch: Giù, ...

I giocatori di Crash Team Racing Nitro-Fueled segnalano alcuni problemi con l'online : Crash Team Racing Nitro-Fueled, il remake del capolavoro di Naughty Dog, è ora disponibile e, a quanto pare, avrebbe alcuni strani problemi con la sua modalità online, come riportato da IGN.Il principale tra questi problemi è uno strano bug, che fa entrare e uscire i vostri avversari dalle partite. I problemi vengono segnalati sui social media da numerose persone:Come potete vedere, sembra che altri giocatori online siano stati disconnessi ...

Crash Team Racing Nitro-Fueled è disponibile da oggi su Nintendo Switch - PS4 ed Xbox One : Attraverso un comunicato stampa Activision annuncia che Crash Team Racing Nitro-Fueled è disponibile a partire da oggi su Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch.Verranno aggiunti nuovi contenuti stagionali gratuiti per tutti gli acquirenti il 3 luglio, quando verrà lanciato Crash Team Racing Nitro-Fueled Grand Prix. Di seguito potete dare uno sguardo al comunicato stampa completo.Crash è pronto per essere guidato dai fan in gare ...

Crash Team Racing Nitro-Fueled disponibile da oggi : Crash è pronto per essere guidato dai fan in gare entusiasmanti: Crash Team Racing Nitro-Fueled è ora disponibile per PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Nintendo Switch e la famiglia di dispositivi Xbox One di Microsoft, inclusa la Xbox One X. Poi, si farà sul serio il 3 luglio quando il Grand Prix avrà inizio con contenuti stagionali scaricabili gratuitamente per chiunque abbia ...

Alle 13 sgommiamo su Crash Team Racing Nitro-Fueled in una diretta imperdibile : Dopo aver pubblicato la nostra recensione di Crash Team Racing Nitro-Fueled nelle prime ore della mattina di oggi torniamo a parlare di quello che è il grande protagonista della giornata, il ritorno di un Racing estremamente amato e iconico da moltissimi giocatori.Alle 13 il nostro Lorenzo Mancosu (che si è anche occupato della recensione) giocherà in diretta a questo remake del Racing dedicato all'universo di Crash Bandicoot. Un'occasione ...