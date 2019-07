CorSport | Dopo Manolas è il turno di James Rodriguez

ilnapolista

(Di lunedì 1 luglio 2019)è giunto il momento di affondare susecondo il Corriere dello Sport. Una trattativa che molti vedono complicarsi per l’entrata in gioco dell’Atletico Madrid. Ma il quotidiano sportivo sottolinea che quel qualcuno non ha tenuto in considerazione la volontà del calciatore che già da tempo si è promesso al suo ex allenatore. Non ci sono dubbi allora, solo una certezza:vuole Napoli. Resta da capire cosa vuole fare il Real, che ovviamente punterebbe a recuperare il più possibile dalla vendita del colombiano. Basta considerare cheè stato acquistato da Perez per 80 milioni, ma che oggi il Napoli non lo valuta neanche quei 42 che erano la cifra per il riscatto al Bayern di Monaco. L’offerta di De Laurentiis è 10 milioni subito per il prestito, poi 27 per l’acquisto tra due anni. Perinvece un contratto di 5 anni a 6,5 ...

