Carola davanti al gip | Salvini | Una criminale | spero in convalida dell’arresto

(Di lunedì 1 luglio 2019)Rackete, la comandante della Sea Watch 3 agli arresti domiciliari in una casa di Lampedusa dopo l'attracco della nave della Ong tedesca nel porto dell’isola, oggi sosterrà l’interrogatorio di garanziaal giudice per le indagini preliminari di Agrigento, dove verrà accompagnata da una motovedetta della Guardia di finanza. Portavoce Sea Watch: 'non si pente, si è sacrificata per salvare vite. Da GdF manovra ostruttiva' l legale della Ong: "Bisogna decidere se vanno messe avanti le vite umane o un interesse nazionale che, in questo caso, non si capisce bene quale fosse" L’arresto della capitana ha suscitato critiche all’Italia da parte della Germania, suo paese di origine, e di altri paesi europei, tra cui la Francia. L’interrogatorio di, o meno, del suo arresto è fissato per le ...

