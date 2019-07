CARLIN DUNNE | MORTO PILOTA DUCATI Incidente a Pikes Peak in Colorado

CARLIN DUNNE - morto il pilota 36enne. A poche centinaia di metri dal traguardo - stava per fare un nuovo record del Pikes Peak : morto a poche centinaia di metri dal traguardo. Il pilota Carlin Dunne si è schiantato a un terzo di miglio dalla bandiera a scacchi della celebre gara in quota del Pikes Peak in Colorado. Inutili i soccorsi immediati, il pilota del Ducati Team Spider Grips, 36 anni, originario di Santa Barbara, è morto sul colpo. In sella alla Ducati Streetfighter V4 Prototype, Dunne stava probabilmente per battere un nuovo record del percorso, dopo essere ...