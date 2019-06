«Vanity Da Grande» | quando le star hanno deciso chi diventare | Alessandro Borghi

vanityfair

(Di domenica 30 giugno 2019) Lo abbiamo visto farsi biondo platino per la serie Suburra,tossico in Non essere cattivo, capellone e coatto in Fortunata di Sergio Castellitto, e ridotto a pelle e ossa per interpretare Stefano Cucchi in Sulla mia pelle. L’attore romanoormai scherza sul suo stesso trasformismo («mi resta solo una donna da interpretare»), ma è sicuramente uno a cui piace cambiare, spiazzare, osare, reinventarsi di continuo. Pensare che la sua già florida carriera è iniziata davvero in maniera «accidentale»: lui, nato a Roma il 19 settembre di 33 anni fa, sul set ci si è ritrovato quasi per caso (si era iscritto a Economia, dopo il liceo). Ma quand’è allora chehadiun attore e fare quello che oggi fa (con successo)? È la domanda che abbiamo fatto a lui e a tutti i protagonisti della nostra rubrica settimanale dal titolo ...

