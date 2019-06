Formazioni Spagna-Germania | Fabian parte titolare

Under 21 - Le Formazioni ufficiali di Spagna-Germania : Alle ore 20,45 il fischio d’inizio della partita che ci dirà la nazionale Under-21 campione d’Europa, dalla cornice dello stadio Friuli di Udine. A contendersi il titolo sono Spagna e Germania: di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre. Spagna (4-2-3-1): Silvera; Aguirregabiria, Nunez, Vallejo, Firpo; Roca, Fabian Ruiz; Olmo, Ceballos, Fornals; Oyarzabal. Ct: De La Fuente. Germania (4-3-3): Nubel; Klostermann, Tah, ...

Spagna-Polonia U21 : Formazioni - quote e dove vederla in streaming-tv : Spagna-Polonia U21: formazioni, quote e dove vederla in streaming-tv Domani, Sabato 22 Giugno, andrà in scena l’ultima giornata del Gruppo A, valevole per l’Europeo U21. La partita avrà inizio alle ore 21.00 presso lo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna. LEGGI ANCHE: Ottavi di finale mondiali femminili 2019: calendario e date. Gli orari tv Spagna-Polonia U21: chi arriverà alle semifinali ? Stasera si affronteranno ...

Spagna-Polonia - Europei Under21 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili Formazioni : Momento decisivo, che la Spagna non si sarebbe mai aspettata di dover affrontare. Va a chiudersi il Gruppo A per quanto riguarda gli Europei under 21 di calcio: oggi a Bologna va in scena la sfida tra gli iberici e la Polonia. Ai polacchi serve un punto per agguantare le semifinali, per i vice campioni d’Europa in carica invece un’impresa: un successo netto per ribaltare la situazione. Occhio di riguardo anche per l’Italia che ...

Spagna-Belgio - Europei Under21 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili Formazioni : Oggi (mercoledì 19 giugno) alle ore 18.30 si giocherà Spagna-Belgio, sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi degli Europei Under21 di calcio. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia si svolgerà una gara decisiva per le sorti del Gruppo A, visto che entrambe le squadre hanno perso all’esordio e serviranno quindi i tre punti per continuare a sperare nel passaggio del turno. Gli iberici sono stati sconfitti 3-1 dall’Italia e avranno ora ...

Europei under 21 - Italia – Spagna le Formazioni ufficiali : Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Italia-Spagna U21, match d’esordio per le due formazioni dell’Europeo di categoria che si disputerà tra Italia e San Marino. Gli spagnoli di De La Fuente scenderanno in campo con un 4-1-4-1 con il napoletano Fabian Ruiz titolare. Italia U21 (4-3-3): Meret; Calabresi, Mancini, Bonifazi, Dimarco; Barella, Mandragora, Pellegrini; Zaniolo, Kean, Chiesa. All.: Di Biagio Spagna U21 (4-1-4-1): Unai ...

Probabili Formazioni Italia vs Spagna - Europei Under 21 16-06-2019 e Info : Europei Under 21, gruppo A, le Probabili Formazioni di Italia-Spagna, domenica 16 giugno ore 21.Al Dall’Ara di Bologna l’Italia Under 21 di Luigi Di Biagio esordisce contro un avversario ostico per i colori azzurri come la Spagna. Non riusciamo a batterli dal 2006 e nell’Europeo del 2013 siamo stati sconfitti in finale per 4-2, così come nella semifinale del 2017 per 3-1.La Spagna, invece, dopo aver eliminato gli azzurri in ...