Diagnosi del cancro alla prostata | studio britannico sviluppa test delle urine

Tumore del colon-retto : ogni anno più di 10mila Diagnosi in fase avanzata : In Italia, ogni anno, più di 10mila pazienti scoprono di essere colpiti da Tumore del colon-retto già in fase avanzata. La chemioterapia, in questo stadio, rappresenta la prima opzione, ma lo stigma che la circonda continua a essere molto forte. Il 64% dei pazienti colpiti da Tumore del colon-retto ritiene che la chemioterapia faccia ancora paura. E solo il 37% è consapevole che questa arma è efficace anche nella malattia avanzata. Ma vi è un ...

“In futuro Diagnosi del melanoma come in Star Trek” : Il presente e il futuro della diagnosi del melanoma è uno dei temi al centro del 24° Congresso mondiale di dermatologia (Wcd2019) in corso a Milano. Giuseppe Argenziano, direttore della Clinica dermatologica dell’università della Campania Luigi Vanvitelli di Napoli, mette a confronto la classica dermoscopia, la nuova microscopia confocale e le prospettive che si aprono grazie all’intelligenza artificiale. Oggi è solo uno scenario, ma ...

Medicina : funghi della pelle per 1 persona su 4 - test per Diagnosi rapida : Attaccano la pelle, sono molto resistenti, difficili da debellare e rischiano di ricomparire. Le dermatomicosi colpiscono circa il 20-25% della popolazione mondiale, soprattutto persone anziane e immunocompromesse. Anche di funghi della pelle si parlerà al 24° Congresso mondiale di dermatologia (Wcd2019), in programma a MiCo di Milano da oggi 10 giugno fino a sabato 15. Sotto i riflettori, in particolare, nuovi strumenti che permettono una ...

Leishmaniosi del cane sintomi iniziali e Diagnosi : Leishmaniosi cane: sintomi iniziali e diagnosi della malattia. Quali sono i segni clinici da osservare nel cane e cosa fare in caso di sospetto contagio. (altro…) The post Leishmaniosi del cane sintomi iniziali e diagnosi appeared first on Idee Green.

Tumori : gli oncologi si serviranno delle potenzialità dell’intelligenza artificiale per migliorare le Diagnosi : La tecnologia dell’intelligenza artificiale che già offre le sue potenzialità in svariati campi si avvicina al mondo medico. In quanto andrà in aiuto agli oncologi e grazie all’utilizzo di sofisticati algoritmi e di poderosi processori sarà possibile migliorare la gestione della diagnosi dei pazienti. A dimostrarlo sono alcuni studi presentati all’ASCO (American Society of Clinical Oncology), in corso a Chicago. Nello specifico ...

In arrivo Diagnosi di celiaci per almeno 600.000 italiani : come garantire la qualità della dieta? : Quello del gluten freeè un mondo al quale si affacciano oggi sempre più consumatori. Lo suggeriscono i dati recentemente diffusi anche in occasione della Settimana della Celiachia: seppure a un ritmo minore rispetto allo scorso anno, le diagnosi di celiachia stanno aumentando e oggi sono quasi 207.000 gli italianiche devono fare a meno del glutine per poter vivere in salute, donne per circa due terzi (1). I numeri sono destinati ad aumentare se ...

Diagnosi e terapia della sclerosi sistemica : un’intervista fa il punto : La seconda parte dell’intervista alla reumatologa Francesca Ingegnoli riguarda la gestione della sclerosi sistemica, sia in termini di Diagnosi che di controlli nel tempo e di cure. ?????? La persona che riceve la Diagnosi di sclerosi sistemica viene seguita abitualmente da Centri di reumatologia, possibilmente da uno di quelli che hanno un’esperienza specifica in questa patologia. Le valutazioni che si eseguono, sia in occasione della ...

Sindrome dell’occhio secco anche al San Giovanni Bosco il mese della Prevenzione e Diagnosi : Ha preso il via anche all’Ospedale San Giovanni Bosco il mese della Prevenzione e Diagnosi della Sindrome dell’occhio secco, promosso dal Centro Italiano Occhio secco (CIOS), in collaborazione con la Clinica Oculistica dell’Università dell’Insubria di Varese, sotto il patrocinio del Ministero della Salute, della Regione Lombardia, del Comune di Milano e della Società Italiana di Oftalmologia (SOI). Si tratta di una patologia che ...

Sindrome dell’occhio secco : anche a Sassari il mese della prevenzione e Diagnosi : Ha preso il via anche a Sassari il mese della prevenzione e diagnosi della Sindrome dell’occhio secco, promosso dal Centro Italiano Occhio secco (CIOS), in collaborazione con la Clinica Oculistica dell’Università dell’Insubria di Varese, sotto il patrocinio del Ministero della Salute, della Regione Lombardia, del Comune di Milano e della Società Italiana di Oftalmologia (SOI). A Sassari sarà la Clinica oculistica dell’Aou di Sassari, ...