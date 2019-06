CorSport | Veretout è innamorato del progetto tecnico e di Napoli

ilnapolista

(Di domenica 30 giugno 2019) Ancora qualche ora e le attenzioni delsi concentreranno sul centrocampo. Il Corriere dello Sport lo scrive chiaramente. In queste settimane tutta l’attenzione di Giuntoli, Chiavelli e dello stesso Ancelotti è stata dedicata alle due grandi trattative in corso. I primi due sono stati alle prese con Raiola e la Roma per l’affare Manolas. Carlo ha tenuto i rapporti direttamente con James Rodriguez. Appena chiusi gli ultimi dettagli delle due operazioni, toccherà pensare al centrocampo e riprendere le fila della trattativa per Jordan. La Roma e il Milan pressano la Fiorentina per averlo. Due offerte importanti, entrambe, che fanno gola ai viola. Ma Jordan vuole il. “Fortemente”, scrive il Corriere. “Ha una vera e propria passione: per ile anche per la città” Èdella città. Lo ha detto il suo agente, Mario Giuffredi. E Jordan ha scelto un ...

