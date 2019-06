Uomo caduto in mare da traghetto partito da Civitavecchia | trovato il corpo

Uomo trovato in autostrada in stato di incoscienza : è un clandestino caduto da un autotreno - prelevato il Dna : Un Uomo, politraumatizzato e non cosciente, è stato trovato ieri in gravi condizioni all’altezza dell’8 km dell’autostrada A12 in direzione Civitavecchia. Sul posto la polizia stradale che ha ricevuto la segnalazione. L’Uomo, dell’età di circa 40 anni, è stato trasportato con l’eliambulanza al Policlinico Gemelli in codice rosso. Secondo le ricerche condotte in queste ore dagli inquirenti si tratta di un ...