Ravenna | auto finisce sotto un trattore | tre i morti

Auto si scontra con un trattore - tre morti a Ravenna : Tre persone sono morte in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 15 a Glorie di Mezzano, alle porte di Ravenna . A scontra rsi sulla Reale, nei pressi dell'incrocio con via della Ferrovia, sono stati una vettura e un trattore con rimorchio. Sul posto, oltre ai vigili del Fuoco e le forze dell'ordine, sono intervenuti gli operatori del 118 con due ambulanze e l'elicottero.

Mucca pazza - eseguita l’autopsia sul corpo della donna morta a Ravenna : attesa per i risultati : Ci vorranno 60 giorni per conoscere l'esito dell'autopsia condotta sul corpo della donna di 59 anni morta a Ravenna a causa del morbo della Mucca pazza . Le analisi sono state eseguite a Bologna da due anatomopatologi a cui la Pm Monica Gargiulo, titolare dell'inchiesta nella quale risultano indagati 40 medici, ha chiesto massima precauzione.Continua a leggere

Mucca pazza - caso sospetto a Ravenna : eseguita autopsia : Mucca pazza, caso sospetto a Ravenna: eseguita autopsia Una 59enne potrebbe aver contratto il morbo, che però non le è stato subito diagnosticato in ospedale. 40 persone, tra medici e infermieri, sono indagati per omicidio colposo. Gli anatomopatologi incaricati dalla procura dovranno stabilire le cause della ...