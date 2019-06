Litigano per la politica | poi la madre minaccia il figlio con un coltello

agi

(Di sabato 29 giugno 2019) Un diverbio politico traha rischiato di finire in tragedia a Crema, in provincia di Cremona. I due stavano assistendo ad una trasmissione televisiva, quando è nato un litigio per le diversiità di vedute. La discussione si è accesa al punto che la donna ha impugnato une hato il ragazzo. Il giovane ha quindi chiesto aiuto al 112 e sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri di Romanengo. I militari hanno sequestrato l'arma e denunciato la donna peraggravata alla Procura della Repubblica di Cremona.

