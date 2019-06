Eros Ramazzotti | Aurora non è una raccomandata

ilgiornale

(Di sabato 29 giugno 2019) Sandra Rondini Il cantante romano difende la figlia, avuta dall'ex moglie Michelle Hunziker, dall'accusa di essere riuscita a entrare nel mondo dello spettacolo direttamente dalla porta principale grazie all'influenza dei suoi due noti e potenti genitori Durante un'intervista rilasciata al programma radiofonico "I Lunatici",ha parlato del rapporto che ha con la figlia 22enne, avuta dall'ex moglie Michelle Hunziker e spesso additata come “” per aver presto esordito in tv con programmi importanti senza mai fare la gavetta, grazie ai suoi genitori così famosi e importanti. “Il rischio chepossa essere considerata unaper il fatto di avere come genitori me e Michelle purtroppo c'è sempre, ma noi ce ne sbattiamo! L’invidia della gente non ci tocca perché siamo gente pulita, non abbiamo mai rubato niente a nessuno”, ha ...

