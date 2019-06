De Falco | “Carola Rackete? L’ho apprezzata tantissimo”

blogo

(Di sabato 29 giugno 2019) Tra le decine di politiche che hanno raggiunto l'isola di Lampedusa nelle ultime ore per seguire da vicino gli sviluppi della nave Sea Watch 3 e dei 40 migranti rimasti a bordo per più di due settimane c'è anche il senatore Gregorio De, ex M5S e ora passato al Gruppo Misto.De, Ufficiale della Marina Militare, si era già espresso in supporto della Sea Watch e contro le politiche restrittive di Matteo Salvini e dell'esecutivo di Giuseppe Conte e anche dopo gli ultimi sviluppi - il blocco forzato, lo sbarco a Lampedusa e l'arresto della comandante Carola- non ha cambiato il proprio punto di vista. Anzi.Intervenuto oggi su Radio CRC, Deha spiegato:Mi trovo a Lampedusa e sto vivendo questi momenti con frustrazione. Molti dimenticano che ci sono le convenzioni di Amburgo e Solas che impongono determinati comportamenti ai comandanti delle navi. E gli Stati, ...

fattoquotidiano : Sea Watch, De Falco: “Meloni? Affondi lei la nave se ha il coraggio. Carola Rackete? L’ho apprezzata tantissimo” - marmanyoro : RT @claudio_erpiu: SARÀ IL CALDO MA STANNO DANDO I NUMERI IN TANTI #GREGORIO_DE_FALCO EX CINQUE STELLE 'Carola non aveva alcun obbligo di… - framssi_ : RT @maddalena2471: De Falco: “Carola deve essere liberata, non era tenuta a fermarsi” -