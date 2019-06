Caso Rackete | Marco Travaglio si schiera con Matteo Salvini

Blastingnews

(Di sabato 29 giugno 2019) Carolaè la capitana di 31 anni che ha sfidato il Ministro dell'Internoe che ha forzato il blocco portando la nave Sea Watch 3, battente bandiera olandese, davanti a Lampedusa. Ilcontinua a dividere l'Italia È una "sbruffoncella" per il nostro Ministro dell'Interno e rappresenta la reincarnazione di "Giovanna d'Arco" per il PD. Intanto prosegue la raccolta fondi 'antifascista' promossa da un privato cittadino per aiutare la capitana a pagare la multa di 50.000 euro prevista per aver forzato il blocco e per poter affrontare le eventuali spese legali. Già nelle prime ore del mattino del 28 giugno la cifra raccolta ammontava ad euro 234.000, importo che non smette di sollevare importanti polemiche non solo tra la maggior parte dei cittadini italiani, ma anche tra le fazioni politiche. Scrive, infatti,: "Con cinque milioni di italiani ...

