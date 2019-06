Bari | la Caritas e la Migrantes organizzano un digiuno per i migranti

ilgiornale

(Di sabato 29 giugno 2019) Giuseppe Aloisi Il mondo cattolico non molla sul tema dell'accoglienza dei: lae ladihanno promosso unper il primo luglio "Non possiamo rimanere indifferenti". Quando ladiocesana e la sede territoriale della Fondazioneche operano pressoe Bitonto hanno organizzato unper sensibilizzare sul tema dell'accoglienza deinon potevano immaginare, con buone probabilità, quello che sarebbe accaduto attorno all'imbarcazione Sea Watch 3. E infatti, nel comunicato di riferimento, la vicenda non viene citata. Non conosciamo quindi la loro posizione sugli accadimenti di queste ore. Viene nominata, invece, la fotografia delle vittime del Rio Grande. Quella che anche papa Francesco ha avuto modo di osservare. "Il Santo Padre ha visto, con immensa tristezza, l’immagine del papà e della sua bambina morti ...

Borderline_24 : Sbarchi e immigrazione, preghiera sul lungomare di #Bari e digiuno: 'Chiediamo un sussulto di umanità nelle nostre… - pierolfi : Giornata del rifugiato - Caritas Diocesana Bari-Bitonto -