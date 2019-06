Android Q? Ecco quali smartphone riceveranno l’aggiornamento

Guardate com’è la EMUI 10 basata su Android Q : eccovi video e immagini : Grazie a FunkyHuawei è possibile dare una prima occhiata all'aspetto di EMUI 10, l'interfaccia personalizzata di Huawei basata su Android Q. L'articolo Guardate com’è la EMUI 10 basata su Android Q: eccovi video e immagini proviene da TuttoAndroid.

Ecco come potrebbe essere la Modalità Desktop wireless di Android Q : Senza dubbio sono numerose le novità che il team di Google metterà a disposizione di tutti gli utenti con Android Q. Un video ce ne mostra una L'articolo Ecco come potrebbe essere la Modalità Desktop wireless di Android Q proviene da TuttoAndroid.

Ecco quanto dovrebbe costare l’abbandono di Android di Huawei a Google : Secondo Ren Zhengfei, fondatore e CEO di Huawei, l'abbandono di Android in favore di Hongmeng OS farebbe perdere 800 milioni di utenti a Google. L'articolo Ecco quanto dovrebbe costare l’abbandono di Android di Huawei a Google proviene da TuttoAndroid.

Ecco una carrellata di offerte su smartphone Android : Huawei P30 Lite - HONOR View20 - Samsung Galaxy S10e e tanti altri : Continuano le offerte online sugli smartphone Android: Huawei P30 Lite, HONOR View20, ASUS ZenFone 5Z, Samsung Galaxy S10e e Galaxy Note 9 L'articolo Ecco una carrellata di offerte su smartphone Android: Huawei P30 Lite, HONOR View20, Samsung Galaxy S10e e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Flow Desktop permette di gestire diversi dispositivi Android da un solo computer : ecco come : Flow Desktop si appresta a rendere più semplice per un utente gestire diversi dispositivi Android da un solo computer. Al momento è solo un progetto dello sviluppatore Daniel Blandford che ha condiviso un video su YouTube che mostra i progressi raggiunti fino a oggi, con la speranza di ottenere più supporto per la sua iniziativa. L'articolo Flow Desktop permette di gestire diversi dispositivi Android da un solo computer: ecco come proviene da ...

C’è un aggiornamento per Huawei P20 Lite in Italia : ecco la EMUI 9.1 con Android 9 Pie : Buone notizie per i possessori di Huawei P20 Lite in Italia: lo smartphone si sta aggiornando in queste ore alla nuova EMUI 9.1 con base Android 9 Pie. L'articolo C’è un aggiornamento per Huawei P20 Lite in Italia: ecco la EMUI 9.1 con Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Ecco le migliori offerte Android del “NO IVA” di MediaWorld a portata di mano : Il NO IVA di MediaWorld è entrato nel vivo e sarà valido fino a domenica 23 giugno 2019: andiamo a scoprire le migliori offerte riguardanti smartphone e tablet Android. L'articolo Ecco le migliori offerte Android del “NO IVA” di MediaWorld a portata di mano proviene da TuttoAndroid.

Harry Potter Wizards Unite : ecco tutti i dispositivi iOS ed Android compatibili : Niantic ha appena pubblicato Harry Potter: Wizards Unite, un nuovo gioco per dispositivi mobile in stile Pokémon GO. Tuttavia questo nuovo gioco sarà supportato solo da alcuni tipi di cellulari. Per l'occasione Heavy ha riportato gli elenchi di tutti i dispositivi che lo supportano o meno.Per quanto riguarda iPhone ed iPad, Apple ha dichiarato che il gioco girerà su dispositivi aggiornati alla versione iOS 10.0 o superiore. Se quindi avete un ...

Sono tornate le offerte online per smartphone Android : ecco i migliori sconti del giorno : Continuano le offerte online sugli smartphone Android: HONOR 10, Xiaomi Mi MIX 3, HONOR View20, Huawei P30 Pro e Samsung Galaxy S10e L'articolo Sono tornate le offerte online per smartphone Android: ecco i migliori sconti del giorno proviene da TuttoAndroid.

Gmail per Android inizia a integrare la Modalità scura : ecco i primi pezzi : Sembra che qualcosa si stia muovendo anche per Gmail, che con l'ultima versione 2019.06.09 integra un pezzettino di Modalità scura, o Modalità notte o Tema scuro se preferite. L'articolo Gmail per Android inizia a integrare la Modalità scura: ecco i primi pezzi proviene da TuttoAndroid.

Gli Sconti Online di Euronics continuano fino al 25 giugno : ecco le migliori offerte Android : Euronics lancia nuovi Sconti Online, validi fino al 25 giugno 2019 su moltissimi prodotti di elettronica: andiamo a scoprire le migliori offerte su smartphone e tablet Android. L'articolo Gli Sconti Online di Euronics continuano fino al 25 giugno: ecco le migliori offerte Android proviene da TuttoAndroid.

Honor 20 Pro : uscita in Italia al via - ecco la certificazione Android : Honor 20 Pro: uscita in Italia al via, ecco la certificazione Android Il ban da parte degli Stati Uniti ha assorbito, per un po’ di tempo, molte notizie riguardanti gli smartphone. Una battuta d’arresto, in particolare, l’aveva ricevuta l’azienda cinese Huawei, ma non solo, anche il sub-bran Honor, aveva per un attimo arrestato la sua campagna di lancio e presentazione incentrata sul modello 20 Pro. La proroga di 90 ...

WhatsApp abbraccia altre funzioni di Android : ecco il PiP - anche in background : La versione 2.19.177 d WhatsApp Beta introduce una versione aggiornata del picture-in-picture, che permette di vedere i video anche con l'app in background. L'articolo WhatsApp abbraccia altre funzioni di Android: ecco il PiP, anche in background proviene da TuttoAndroid.

Ecco come Google fornirà il servizio Chat RCS direttamente a tutti gli utenti Android : Entro la fine del mese, gli utenti nel Regno Unito e in Francia potranno accedere ai servizi di Chat RCS forniti direttamente da Google, invece di aspettare che il loro operatore supporti tale servizio che in futuro dovrebbe diventare universalmente disponibile per tutti gli utenti Android. L'articolo Ecco come Google fornirà il servizio Chat RCS direttamente a tutti gli utenti Android proviene da TuttoAndroid.