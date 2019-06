Sparatoria sul lungomare tra clan di albanesi | choc e panico tra i turisti

ilgiornale

(Di venerdì 28 giugno 2019) Pina Francone L'agguato in spiaggia a Tortoreto, in provincia di Teramo: il ragazzo ferito non è in pericolo di vita. Indagano i carabinieri Far west a Tortoreto, dove si è verificata unasul. Un regolamento di conti tra duedi, con tanto di inseguimento, agguato e colpi di pistola. Poteva essere una carneficina, visti i tantie passanti presenti nella camminata della località balneare in provincia di Teramo, ma fortunatamente non ci sono state vittime. Un giovane albanese è sfuggito al blitz in spiaggia, venendo colpito alla gamba da un proiettile: soccorso e trasportato in ospedale, non è in pericolo di vita. E ora, sull'accaduto, indaga l'Arma dei carabinieri. A quanto emerso finora, pare si tratti di un regolamento di conti per droga. Il tutto è accaduto attorno alla mezzanotte, quando il 24enne si è trasformato in un bersaglio ...

