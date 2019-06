Ponte Morandi | crollano i piloni 10 e 11 A Genova Salvini e Di Maio ma non Toninelli

Genova Ponte Morandi - demolizione completata : addio al viadotto Polcevera : Le cariche di dinamite sono state fatte brillare alle 9 e 39 minuti. Crollate le pile 10 e 11 del Ponte Morandi di Genova . Sul posto 400 uomini delle forze dell'ordine per evitare episodi di sciacallaggio e tecnici dell'Arpal per verificare la presenza di fibre d'amianto nell'aria.Continua a leggere

Genova - demolito il Ponte Morandi - LE FOTO : L'operazione di demolizione era slittata di qualche minuto per un falso allarme relativo a un anziano barricatosi in casa. Una volta sul posto i vigili hanno scoperto che l'abitazione era vuota

Ponte Morandi - oggi implosione per demolire le ultime due pile : Francesca Bernasconi Al via oggi le ultime operazioni per la demolizione del viadotto sul Porcevera, crollato lo scorso 14 agosto È tutto pronto. oggi i resti del Ponte Morandi a Genova saranno cancellati, spazzati via da un'implosione, dopo il crollo dello scroso 14 agosto, che aveva trascinato con sé 43 vite. Questa mattina, oltre 3.400 persone che abitano nel raggio di 300 metri dall'area interessata dalle operazioni, sono state ...